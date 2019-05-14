27 ضبطاً تموينياً في محافظة درعا منذ بداية رمضان … الصياصنة لـ«الوطن»: مبادرة بعض التجار بتأمين المواد التموينية الرئيسة في الأسواق بأسعار الجملة

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا عادل الصياصنة لـ«الوطن» عن تنظيم 27 ضبطاً تموينياً في المحافظة منذ بداية رمضان إلى يوم أمس. موضحاً أن أغلب الضبوط التي تم تنظيمها في مخالفات لعدم إعلان أسعار أو تقاضي أسعار زائدة وبشكل خاص للخضراوات والفواكه.

وأكّد أن أسواق محافظة درعا مع بداية الشهر المبارك، شهدت ازدحاماً كبيراً وبشكل خاص في اليومين الأولين من رمضان، مبيناً أن المواد التموينية متوفّرة في الأسواق، وبشكل خاص المواد الغذائية الرئيسية ومنها بأسعار الجملة في بعض المحال الكبار كمحلات السبيل والنعمان وعدد من المحال التجارية الأخرى التي تعاونت مع التموين.

ولفت الصياصنة إلى مبادرة بعض التجار بتأمين المواد التموينية الرئيسة في الأسواق بأسعار الجملة للمواطنين خلال رمضان وهي الرز والسمون والألبان والأجبان، مبيناً أنه تم الإعلان عن الموضوع من قبل التموين ومن قبل المحال نفسها وقامت بإبراز ذلك على واجهات محلاتها علناً للجميع.

وأشار إلى أن مؤشر الأسعار في أسواق درعا يشهد انخفاضاً بالنسبة للخضراوات بشكل تدريجي حيث يباع كيلو البطاطا أو البندورة حالياً بدرعا البلد ما بين 200–225 ليرة سورية، موضحاً أن الأسعار في الأرياف أقل من ذلك مرجعاً سبب ذلك إلى زيادة العرض في السوق.

وفيما يتعلق بمخالفات محطات الوقود ووسائل النقل العام، أكد الصياصنة أنه تم تنظيم 5 ضبوط بحق أصحاب 5 محطات وقود في محافظة درعا بسبب امتناعهم عن البيع ولعدم تقيد بعضهم بساعات العمل والبيع المحددة رسمياً، مبيناً أنه وبعد الاجتماع مع لجنة المحروقات في المحافظة، تم تحديد ساعات افتتاح وإغلاق محطات الوقود والتي تبدأ منذ الساعة 8 صباحاً وتغلق 7 مساءً.

أمّا بالنسبة لوسائل النقل العام، بيّن الصياصنة أنه تم تنظيم 6 ضبوط بحق أصحاب وسائل نقل لعدم التزامهم بالأسعار، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية في محافظة درعا فيما يتعلق بهذا الموضوع هي ثقافة الشكوى العمومية غير المحددة التي ترتبط إلى حدّ ما بطبيعة المجتمع الريفي، مبيناً أن دور التموين مراقبة المخالفات وضبطها ولكن عندما تكون الشكوى محددة, وأوضح أن الكثير من المواطنين يقومون بنشر شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي حول مخالفات في خطوط ولكن غير محددة على سيارة معينة لأنه من غير المعقول مخالفة خط كامل!! مطالباً جميع أبناء المحافظة بتحديد الشكوى ورقم السيارة التي يلحظون مخالفتها السعرية أو غيرها.

أمّا بالنسبة للتهريب في أسواق درعا، أكد مدير التموين أن السلع المهرّبة تكاد تكون شبه منعدمة وهي نادرة جداً في الوقت الحالي، مبيناً أنه تم تنظيم 10 ضبوط تهريب ولكن قبل بداية شهر رمضان، مؤكداً إنه يتم تنظيم أي ضبط خلاله.

وفيما يتعلق بالأفران، أشار الصياصنة إلى أنه تم تحديد ساعات العمل من العجن إلى الخبز خلال اليوم والتي تبدأ من الساعة العاشرة «عجن» و11 صباحاً «إنتاج خبز» بشكل يومي، مبيناً أنه تم تنظيم ضبطين مخالفات أفران لعدم التقيد بساعات العمل، كاشفاً عن استهلاك المحافظة يومياً نحو 244 ألف ربطة، موضحاً أن المحافظة تعجّن يومياً نحو 265 طناً من الطحين.

وأوضح الصياصنة أن محافظة درعا خلال اليومين الأولين شهدت ازدحاماً على الأفران ولكن حالياً هناك هدوء ومادة متوفرة بشكل كامل، لافتاً إلى أنه يتم التوزيع إمّا من الأفران مباشرة وإما من خلال المعتمدين، مشيراً إلى أنه تم منح اعتمادات بيع لجميع ذوي الشهداء في درعا المدينة 20 معتمداً، بالإضافة إلى تأمين المادة لجميع الأسر في المناطق الأخرى ويتم توزيعها عن طريق دفاتر العائلة.