الصدأ الأصفر يصيب القمح في السويداء

بين مدير الزراعة في السويداء أيهم حامد وجود بؤر إصابة بالصدأ الأصفر في المساحات المزروعة من القمح على ساحة المحافظة، مشيراً إلى أن نسبة الإصابة تراوحت حسب المناطق بين 5% وصولا إلى 60% حسب المناطق الزراعية.

وأوضح حامد أنه ضمن منطقة السويداء كانت الحالة العامة للمحصول جيدة وهي في طور الأزهار وبداية العقد ولوحظ وجود بؤر إصابة بالصدأ الأصفر وبلغت نسبة المساحة المصابة من 40-60% من المساحة المزروعة وتم توجيه الفلاحين لمكافحة بؤر الإصابة حيث بلغت المساحة المكافحة 1760 دونماً كما لوحظ وجود حشرات كاملة للسونة وتم مكافحتها في الحقول التي بلغت فيها أعداد الحشرة ضمن العتبة الاقتصادية للمكافحة وبلغت المساحة المكافحة 2415 دونماً اما في منطقة صلخد ومنطقة شهبا فقد وصلت المساحة المصابة في كل منطقة إلى 5-20% من المساحة المزروعة في حين بلغت المساحة المكافحة لكل منطقة 50 دونماً في حين بقيت اعداد حشرة السونة قي المنطقة ضمن العتبة الاقتصادية للمكافحة.

مضيفاً: نسبة الإصابة في منطقة القريا وصلت إلى 5-20% من المساحة المزروعة في حين بلغت المساحة المكافحة 20 دونماً لافتا إلى أن انتشار حشرة السونة ضمن المنطقة بقيت أعدادها ضمن العتبة الاقتصادية للمكافحة.

وأشار حامد إلى أن شدة الإصابة بالصدأ الأصفر تراوحت في المواقع كافة بين 1-20% بسبب الإصابة المتأخرة علما أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع في الأيام القادمة سيؤدي بالضرورة إلى توقف انتشار الإصابة.

هذا ولفت المهندس الزراعي في منطقة صلحد منير صيموعة أن مرض الصدأ الأصفر هو مرض فطري ينتقل بشكل رئيسي بواسطة الرياح التي تنقل ابواغة الفطر وتسبب العدوى موضحاً أن طرق مكافحة المرض تكون ضمن الدورة الزراعية والتبكير في زراعة القمح إضافة إلى رش المبيدات الفطرية المتخصصة عند ظهور الإصابة وبحال كانت الظروف الجوية مناسبة لانتشار المرض.

هذا وقد بلغت المساحة المزروعة من القمح في المحافظة 32 ألف هكتار في حين وصل الإنتاج المتوقع إلى 28 ألف طن.