برجك اليوم – الأربعاء 15 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تعاني توتراً أو انفعالاً ويصعب عليك السيطرة على ذاتك أو على محيطك العائلي، وربما تشعر بالحزن أو بالانقباض فاهتم بنفسك وبأصدقائك ولا تصطدم بمن تحب.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تأتي إلى عملك باكراً وتتحمل مسؤولياتك مؤمناً بما تفعل معتمداً على أصدقائك، ولكنك تشعر بحالة من عدم الرضا أو تشعر بالإحباط نتيجة عملك الكثير والتقدير القليل.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تختصر المسافات وتصل إلى اتفاقات بعين ترصد كل الفرص المتطايرة حولك، لأنك تتزود بالحكمة وبرؤية واضحة مستقبلية تخص أهدافك وعلاقاتك، ومعفى من كل عصبية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز كن أهدأ ولا تجعل حاجتك للحب تفقدك من تحب فعلاً وفكر في كل ما تقوله أو تفعله، وخاصة أن الشكوك قد تراودك والقلق ربما يجعلك عصبيا،ً فلا تفكر بجديد غير مدروس.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب حاول أن تلم شمل العائلة حولك ومعك لدعمك لمنحك الحب والاهتمام والمساعدة، فالحظوظ جيدة بما يكفي لتباشر بجديد أو لتفكر جداً بأمور عائلية في الحب.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول ركز تفكيرك في أمورك المالية والمهنية، فأنت في شهر التغيرات الإيجابية، مع أنك تشعر أن محيطك العائلي أو العاطفي يأسرك أو يطالبك بقرارات مالية ليست في محلها.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت اليوم محبوب ومرغوب فيه من الأصدقاء أو الرؤساء وتبحث في الجديد، وقد تحس بتغير على صعيد العاطفة أو الأعمال وهو قطاف لجهود الأيام السابقة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الأمور العاطفية قد تحمل التعب وأنا أعرف أن العاطفة هي أساس حياتك فاحذر من الغيرة، وكل ما أنصحك به هو الصمت إزاء بعض الأوضاع ولا تترك الأمور تفلت من بين يديك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أوقات ممتازة ومناسبات وقد تحسن علاقاتك لتسير باتجاه الأفضل، حولك مرح وتسلية، وخاصة أصدقاءك القدماء الذين تعود لرؤيتهم أو تستعيدهم بحكم المصادفة أو الحاجة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تستسلم للغضب أو التخاذل في مشاريعك ولا ترد على الاستفزازات والمعاكسات، فقد تتعرض للاتهامات فاعتمد الصبر واللين ولا تنس نصائحي بتحكيم عقلك في كل كلمة تقولها.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ركز اليوم على تواصلك وعلاقاتك ولا تستعجل فأجوبتك منطقية ومقنعة للمحيط، لقاءات حاسمة قد تتراكم في مفكرتك، وخاصة مع غرباء، تبتعد عن الضبابية.