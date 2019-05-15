سلافة معمار تشيد بأداء أحمد الأحمد ودرة التونسية تكشف سراً لا يعلمه أحد

انصبت معظم منشورات النجوم هذا الأسبوع حول العروض الدرامية الرمضانية وأداء الممثلين فيه، هي حالة طبيعية واعتيادية وحاضرة في كل عام خلال الشهر الكريم وإلى التفاصيل:

فخر وحب

دافعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن الممثل السوري ​معتصم النهار​ وأبدت إعجابها بأدائه في مسلسل «خمسة ونص» بعدما انتشرت صور قديمة له كشفت عن تبدل ملامحه بشكل ملحوظ.

وكتبت: «أنا فخورة جداً بما قدمته حتى الآن وأدعمك بقوة، التنمر ليس بمزحة وكن فخوراً بما كنت عليه وأظهر ثقتك بنفسك».

وردّ قائلاً: «طول عمري بحبك».

أنت معلم

أثنت الممثلة السورية ​سلافة معمار​ على أداء مواطنها ​أحمد الأحمد​ في مسلسل «حرملك» حيث نشرت صورة له من العمل وعلقت: «في أحلى من هيك ممثل؟ هون عم نحكي عن ممثل وصديق من الطراز الرفيع جداً… أحمد الأحمد أنت معلم».

وانهالت التعليقات من محبي الاثنين وأثنوا على كلامهما، وأكدوا أن الأحمد من الممثلين المميزين والذين يجسدون أدوارهم بطريقة محترفة جداً.

سر لا يعلمه أحد

تحدثت الفنانة التونسية درة عن مرحلة الطفولة وعائلتها، وقالت: «في الصغر اتفقت مع أخي على عمل مقلب في والدتنا، ومثلت الموت عليها، وشعرت هي بالخوف الشديد عليَّ، وفجأة صفعتني على وجهي بقوة ما أفاقني من التمثيل، وتضايقت أمي بالطبع من هذا الموقف».

وتابعت: «كان هذا الموقف السبب في معرفتي قدرتي على التمثيل، وهذا سر لا يعلمه أحد».

الممثل الصح

وقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في خطأ عندما أشادت بأداء الممثل المصري محمد ممدوح الذي يقوم ببطولة مسلسل «قابيل»، حيث كتبت محمد محمود ما دفع بعض متابعيها للسخرية، ولم يمر سوى ثوان قليلة لتقوم بتعديل التغريدة التي نشرتها من خلال حسابها على «تويتر».

وكتبت: «‏الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح، مش معقول كمية التفاصيل اللي بملامحه الي بتتغير كل ثانية».

خلاف حاد

دخلت الفنانة المصرية منة فضالي في خلاف حاد مع متابعيها بسبب تعليقاتهم على صورها التي تكشف عن تدخينها الأرجيلة مع أصدقائها.

وكتب أحد متابعيها على صورة خلال وجودها مع أصدقائها في أحد المقاهي وقال لها: «بتشربي شيشة يا محترمة يا قدوة لترد عليه قائلة: «هو عيب ولا حاجة مش فاهمة».

وكتب آخر: «بتشربي شيشة هما دول ممثلين مصر»، لترد عليه قائلة: «آه عندك مانع أنا حرة».

سرطان الرئة

أعلن الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب نجل النجمة الراحلة ليلى مراد وأحد أزواج النجمة سعاد حسني، إصابته بمرض السرطان.

وأوضح أنه يعاني سرطان الرئة وبدأ العلاج منذ فترة كما نشر صورة صدمت جمهوره بسبب تغير ملامحه والضعف الشديد الذي أصبح عليه.

وعلق: «أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي عندما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق».

رسالة قوية

نشر الفنان المصري عمرو سعد رسالة قوية رداً على الذين هاجموا مسلسله الرمضاني «بركة»، حيث قال: «شكراً لكل حقير تافه أو مأجور لأنه ببساطة وضح حجم المحبة والاحترام والشعبية وكفاية عليا ردكم».

وتابع: «لأني تعودت على العمل والاجتهاد للبقاء على قدر مسؤولية المكانة التي وضعتوني بها، أسكت على أي إساءة لأني متأكد أنه لا يمكن التغطية على النجاح أو شراء الحب».

الحلاوة الطبيعية

شن الناقد المصري طارق الشناوي هجوماً على الممثلة ياسمين صبري بسبب كثرة عمليات التجميل التي خضعت لها.

وكتب: «لا تضع سكر ع الحلاوة، أتحدث عن الجميلة ياسمين صبري التي أسرفت في عمليات تجميل نفخ وغيره فأفسد السكر الصناعي حلاوة ربنا الطبيعية».

طقوس رمضانية

شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بمقطع فيديو لها، كشفت فيه عن طقوسها الخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت: «الله يتقبل صيامكم، كتير عم يسألوني عن جدول يومي العادي برمضان، بكل صراحة وبمختصر، بحاول استغل كل لحظة بهالشهر الفضيل، لأن ما تتخيلوا كمية الروحانيات والطاقة الإيجابية العالية».

وأضافت: «بحاول استغله بشيء مفيد وأنا بحبه، بقرأ كتب كتير، وبقرأ القرآن الكريم، وبعمل رياضة، بطبخ وبقضي وقت مع بناتي وأهلي، مع احترامي لاحقين على المسلسلات والبرامج اللي ما بتخلص، وشهر رمضان بينتهي بسرعة لهيك حاولوا استغلوه، واستغلوا هالأوقات الحلوة بمحبة وهدوء، وصدقوني رح تستفيدوا أكتر».

وراء الحلم

كشفت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ أنها لا تهتم بآراء الناس والفكرة التي يأخذونها عنها، وأضافت إنها سارت وراء حلمها سابقاً ونفذت ما كانت ترغب به رغم اعتراض بعض الأشخاص طريقها، إلا أنها كانت قوية في اتخاذ قراراتها.

ووجهت نصيحة للجميع بألا يهتموا بما يقال عنهم وأن يسعوا دائماً لتحقيق طموحهم، معتبرة أن كل شخص قائد نفسه.

الرد على الاتهامات

نشرت الممثلة المصرية سمية الخشاب الإعلان الترويجي لحلقتها في برنامج «​شيخ الحارة​» مع الإعلامية بسمة وهبة وذلك للرد على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد الأخيرة بحقها.

وقالت: «أنا فقدت طحالي بسبب أحمد سعد»، وكشفت عن العديد من المشاكل ضده خلال الحلقة.

وأكدت أن كل ما قاله سعد عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، وظهر في الإعلان الترويجي رغبتها في الانسحاب عدة مرات من الحلقة وأكدت أنها تريد الرد على الاتهامات الكاذبة بحقها.

اختلاف وخلاف

وجهت الممثلة ​اللبنانية نادين نسيب نجيم​ رسالة شكر لمتابعيها على تعليقاتهم ومحبتهم لمسلسلها الرمضاني «​خمسة ونص​».

ونشرت صورة لها من المسلسل، وعلقت: «شكراً من كل قلبي لمحبتكم وتعليقاتكم أنا مبسوطة فيكم ومبسوطة أنكم مستمتعين بالقصة والآتي أجمل.. وبدي قول شكراً لكل نجوم العمل والفنيين وعلى رأسهم المخرج فيليب أسمر، كنا كلنا إيد وحدة وتعبنا وعطينا من قلبنا ونجاحنا واحد لا يتجزأ.. الاختلاف ما بيعمل خلاف».

برافو برافو

جدل كبير أثارته الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ بعد كشفها عن طلاق مواطنها ​عمرو دياب​ من زوجته السابقة ​زينة عاشور​، وجاء ذلك بعد أن نشرت صورة لبوستر مسلسل ​دينا الشربيني ​«زي الشمس» وأثنت على أدائها قائلةً: «غير أنك محترمة ومتواضعة أنتِ إنسانة جميلة وتستحقين كل خير. أبدعتِ. أبدعتِ. أبدعتِ برافو برافو برافو.. ربنا عوضك خير وإن شاء اللـه تفضلي عاليه فوق السما.. ربنا بجد كبير».

الأمر أثار ضدها بعض التعليقات السلبية، انطلاقاً من العلاقة التي تجمع الشربيني بدياب، حيث قال لها أحد المتابعين: «هو أنتِ يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة»؟ فأجابت: «عمرو دياب مطلّق بقاله كتير أوي قبل دينا».

الحمرة الحمراء

أثارت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ الجدل بالحمرة الحمراء التي اعتمدتها في شخصيتها ضمن أحداث مسلسل «الهيبة الحصاد».

وردت على تداول اعتمادها الحمرة الحمراء لافتة إلى أنها تدل على الجرأة والإبداع والطموح، فالمرأة التي تختار أحمر الشفاه الأحمر غالباً ما تكون واثقة من نفسها، وتجذب الانتباه إلى جمالها وشخصيتها المتحررة».