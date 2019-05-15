بطولة كأس الشهيد العمالية لكرة القدم

مع نهاية الدور الأول لبطولة كأس الشهيد العمالية في السويداء حلّت فرق الكهرباء أول مج 1 والاتصالات ثانياً.

مجلس المدينة أول مج 2 والزراعة ثانياً.

الصحة أول مج 3 وشركة ريان ثانياً.

إضافة إلى فريقي الخدمات والمحافظة كأفضل فريقين احتلا المركز الثاني.

اللجنة المنظمة لبطولة كأس الشهيد العمالية لكرة القدم وبعد حذف نتائج الفرق التي تغيبت وهي:

مجلس المحافظة والسجاد الآلي والطباعة وكل منهم في مجموعة وبشطب نتائجهم جاء فريق الخدمات كأفضل ثالث وفريق المحافظة ثاني أفضل ثالث وأصبحت مجموعات الدور الثاني على الشكل التالي: وفق القرعة المجراة سابقاً في اللقاء التمهيدي الذي جرى سابقا بحضور ممثلي كل الفرق.

المجموعة الأولى: الكهرباء – الزراعة – الصحة – المحافظة.

المجموعة الثانية: مجلس المدينة – الاتصالات- ريان بلاست- الخدمات.

كما درست اللجنة المشرفة اقتراحاً مقدماً من بعض الفرق المتأهلة للدور الثاني بضم لاعبين جدد من ضمن النقابة الواحدة وقررت السماح لكل فريق بضم لاعبين جدد إلى صفوفه بشرط ألا يتجاوز عدد المضافين ثلاثة لاعبين.

هذا وسجلت في الجولة الأول من الدور الثاني النتائج التالية:

الكهرباء – المحافظة 5- 3.

الزراعة – الصحة 5- 3.

مجلس المدينة – الخدمات 2- صفر.

شركة ريان – الاتصالات 3 – 1.