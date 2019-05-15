في سلة الكرامة.. الشيخ زين يستقيل والفياض البديل

من جديد تطفو مشاكل سلة نادي الكرامة على الساحة الرياضية، بعدما تقدم مدرب الفريق نضر الشيخ زين باستقالته من متابعة مهامه مع فريق الرجال، ويبدو أن القدر حكم على سلة الكرامة أن تكون أسيرة الظروف والأمزجة بعد سلسلة من المنغصات التي عكرت أجواء اللعبة منذ موسمين من دون أن تكون هناك حلول ناجعة وجذرية لمشاكل اللعبة.

استقالة مفاجئة

جاءت خسارة الفريق أمام الحرية التي تركت الكثير من إشارات الاستفهام لتكون سبباً في تقديم مدرب الفريق نضر الشيخ زين استقالته للإدارة معتذراً عن متابعة مهامه، نتيجة عدم توافر أدنى مقومات العمل المريح بعد سلسلة من المشكلات التي عصفت بالفريق، إضافة إلى سلسلة من التدخلات التي طالت عمله كمدرب من قبل بعض المتطفلين على اللعبة، كل هذه الأمور أوصلت الفريق إلى حد الهاوية ما أثر في تحضيراته منذ بداية الموسم، ولم يظهر الفريق هذا الموسم بصورة جيدة، ومني بخسارات ما أنزل اللـه من سلطان، ولم يكن الوضع جيداً، ولا شروط العمل الصحيح متوافرة في اللعبة بشكل عام بسبب إهمال الإدارة لأهم متطلباتها.

تكليف

جاءت الاستقالة في وضع محرج لكون الفريق ونتائجه غير مطمئنة حتى الآن على بقائه في الدرجة الأولى في حال لم تسرع الإدارة إلى رأب الصدع، لذلك لم تجد سوى المدرب نبيل فياض لمتابعة تدريبات الفريق في هذه المرحلة ريثما تجد الإدارة المدرب المناسب للفريق استعداداً للموسم المقبل.

احتفاظ

«الوطن» اتصلت برئيس النادي السيد مالك طرابلسي، الذي أكد صحة الاستقالة التي تقدم بها المدرب الشيخ زين، وأشار إلى أن الإدارة ناقشته في استقالته، وطلبت منه التريث لكون الفريق بات في وضع حرج، وهو بحاجة لاستقرار فني أيضاً، وتابع يقول: لم ننجح في ثني الشيخ زين عن طلبه بالاستقالة، ونحن نحترم رأيه، وهو من المدربين الجيدين والمخلصين لعمله، ونحن لن نتخلى عنه أبداً لكونه سيتولى مهمة الإشراف على فوق القواعد بالنادي، وسوف نسعى لتأمين كل متطلبات العمل لديه من أجل أن ينجح في مهمته الجديدة، ويدعم الفريق الأول في المستقبل القريب بلاعبين من مستوى جيد، وختم حديثه بقوله: المدرب البديل نبيل فياض هو من أبناء النادي، وكان يعمل كمدرب مساعد، واللاعبون يشعرون بالارتياح معه خلال الحصص التدريبية، والأمور تسير بشكل مريح من دون أي منغصات تذكر، ونحن كإدارة سنكون مع الفريق في المرحلة المقبلة في كل صغيرة وكبيرة حتى يصل لبر الأمان.