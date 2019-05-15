البيع «بالأمانة».. يعود من جديد … تجار يبيعون بضائعهم في صالات الحكومة «بالأمانة»

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف من مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة والقائمين على عمل صالاتها ومنافذ بيعها الاستمرار بتوفير تشكيلة واسعة من جميع السلع والألبسة سواء من إنتاج القطاع العام أم الخاص وطرحها بأسعار مقبولة وتشجيعية تتلاءم وذوي الدخل المحدود بحيث تقوم بدورها المطلوب كمؤسسة تدخل إيجابي.

وأشار النداف خلال اجتماعه أمس مع كوادر المؤسسة السورية للتجارة إلى أهمية إفساح المجال أمام بعض أصحاب الشركات الغذائية ليقوموا بطرح وبيع منتجاتهم بالأمانة في صالات ومنافذ بيع المؤسسة بأسعار مضبوطة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك حيث ستساهم هذه الخطوة بالتخلص من حلقات الوساطة الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في سعر السلعة.

وسوف تقوم المؤسسة السورية للتجارة بتخصيص 15 صالة في المحافظات كتجربة للبيع بالأمانة ليتم تعميمها على باقي الصالات بالمحافظات كافة في حال تم نجاحها وانعكست على مصلحة المواطنين إيجاباً.

وفي هذا السياق أوضح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ«الوطن» أن البيع بالأمانة من خلال صالات السورية للتجارة كان يتم سابقاً ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت لم يشهد إقبالاً كبيراً نتيجة تخوف التجار، ولكن الوضع حالياً اختلف ونشهد نشاطاً اقتصادياً مع استقرار أمني وتحسن في حركة التجارة ما يشجع التجار على وضع بضائعهم للبيع بالأمانة.

وبينّ نجم أن السلع والمواد التي تباع بالأمانة ستكون المواد الغذائية المعلبة سواء المستوردة أم المصنعة محلياً، أما بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم فلا يمكن أن توضع بالأمانة فهي تتعرض للتلف وتقلبات الأسعار بحسب العرض والطلب، بالإضافة إلى حصول المؤسسة على نسب من المبيع تبلغ 3 بالمئة ستحقق إيرادات جديدة.

وأشار إلى أن المؤسسة وضعت شرطاً على التجار بأن تكون أسعار السلع المعروضة أقل من مثيلاتها في السوق ليتم بيعها بالأمانة، وهذا الأمر في مصلحة التجار كون من يعرض منتجاته هو المستورد الرئيسي أو المصنع للسلعة، وبذلك يكون كسر حلقات الوساطة التجارية وبهذه الحالة يتم توفير النسب التي تحصل عليها هذه الحلقات ما يساهم في تخفيض سعر السلع المعروضة، ولفت نجم إلى أن المؤسسة على استعداد لوضع الألبسة للبيع بالأمانة إن تقدم التجار المستوردون أو المصنعون المحليون بهذا الطلب.