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تأجيل إقرار تفويض «دمشق الشام القابضة» … العلبي: نوفر لدمشق ما نستطيع من خدمات

| محمود الصالح

الخميس, 16-05-2019

اقترح محافظ دمشق ورئيس إدارة الشام القابضة عادل العلبي تشكيل لجنة من الحقوقيين في مجلس المحافظة وعدد من الماليين لإعادة دراسة مشروع قرار تفويض شركة دمشق الشام القابضة، طالباً التريث في طرح المشروع على التصويت إلى جلسة قادمة ربما تكون استثنائية. وجاءت الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة دمشق هادئة على عكس ما كان متوقعاً لها نظراً لوجود قضية إشكالية مؤجلة من الجلسة الماضية تتعلق بإصدار قرار بتفويض «الشركة القابضة» بكثير من الصلاحيات، والتي رآها بعض أعضاء المجلس غير ضرورية ومن شأنها إلغاء دور المحافظة في كثير من القضايا الإستراتيجية. وأكد العلبي أن المحافظ والمكتب التنفيذي ومجلس المحافظة فريق عمل لتحقيق ما يتمناه أهالي دمشق، مبيناً أن هناك صعوبات كثيرة لمحدودية الموارد، ومضيفاً: المطلوب توفير كل ما نستطيع لخدمة المواطن ونتعاطى مع أحياء دمشق على قدم المساواة في توفير الخدمات.

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