العراق: سنشارك في اجتماعات أستانا حول سورية

أعلن السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، أمس، أن بغداد تبحث حالياً من سيمثلها في اجتماعات مسار أستانا حول سورية.

وتوصلت الدول الضامنة لمسار أستانا، روسيا وتركيا وإيران، في الجولة 12 للمباحثات إلى اتفاق بشأن دعوة العراق ولبنان للمشاركة في المباحثات كمراقبين.

ووفق مواقع إلكترونية عراقية، قال العذاري في لقاء مع صحفيين روس: إنه بحكم خبراتنا وبحكم العمق التاريخي والجغرافي مع سورية، كان العراق دائماً يسعى أن يكون له دور بالاجتماعات تتعلق بالشأن السوري.

وأضاف: إن «سورية دولة شقيقة، دولة عربية، واستقرارها هو استقرار العراق، والعكس صحيح، فدائماً موقف العراق من اليوم الأول من الأحداث في سورية، كان داعماً للحل السلمي وليس العسكري».

وتابع: «طبعاً الموقف كان وما زال يقارب من الموقف الروسي وهو الحل السلمي للأزمة السورية»، موضحاً مع ذلك أن بغداد تعتزم تقديم مساهمتها وخبرتها في تسوية الأزمة في سورية.

وفي أنقرة أعلن وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس الروسي فلاديمير وبوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن شمال غرب سورية في أسرع وقت ممكن، وفق وكالة «رويترز» للأنباء، دون تأكيد الخبر من موسكو.