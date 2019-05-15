شهيدان خلال قمع «قسد» لتظاهرة ضدها بالحسكة

استشهد مدنيان اثنان برصاص ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» أثناء قمعها مظاهرة احتجاجية للأهالي الذين خرجوا رفضاً لممارساتها في مخيم العريشة بريف الحسكة، كما أصيب العشرات من المحتجين وفق ما ذكرت وكالة «سانا».

ورغم إعلانها عن «هزيمة» تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شرق الفرات، الشهر الماضي، أطلقت «قسد» ليل الأربعاء، حملة أمنية بذريعة القضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي دير الزور والحسكة شمال شرق البلاد.

وووفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن عضو المكتب الإعلامي لـ«قسد»، دمهات حسكة، فإن الحملة ستشمل بلدة مركدة جنوب الحسكة مروراً ببلدة الصور وصولاً إلى قرية الباغوز ومدينتي هجين والبصيرة في دير الزور، مشيراً إلى أن «قسد» جندت 4 آلاف مسلح للمشاركة فيها.