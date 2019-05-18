164 ضبطاً تموينياً و126 إغلاقاً في طرطوس منذ بداية رمضان

حركة هادئة تشهدها أسواق الخضراوات بطرطوس وإن بدت أكثر نشاطاً في بعض الأحيان وحتى أصوات الباعة تبدو خافتة قياساً لما نعرفه ونسمعه عادة منهم في مثل هذه الأيام من رمضان.

وفي السياق بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين لـ«الوطن» أن عدد الضبوط الكلية منذ بداية الشهر الفضيل لتاريخه وصل إلى /١٦٤/ ضبطاً عدلياً بموضوع فواتير أسعار المواد الغذائية الخاصة بالشهر من خضراوات وفواكه ولحوم وتمور، بالإضافة إلى بدل خدمات.

وقسمت الضبوط إلى /٥/ ضبوط مواد مجهولة المصدر.. و/٦/ ضبوط مخالفة مواصفات مواد غذائية.. و/٨٨/ ضبطاً تتعلق بأسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه.. و/٢٩/ ضبطاً تتعلق بفواتير المواد الغذائية وغير الغذائية.. و/٤٩/ضبطاً يتعلق بأجور بدل خدمات (تكاسي عامة- سرافيس- مطاعم).. و/٦/ ضبوط تتعلق بالمتاجرة بمواد منتهية الصلاحية.

بالإضافة إلى أن عدد العينات الغذائية التي تم سحبها خلال هذه الفترة لإجراء التحاليل عليها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وصل إلى /27/ عينة.. وبلغ عدد الإغلاقات المنفذة خلال هذه الفترة ١٢٦ إغلاقاً شملت محطات وقود ومحلات سمانة ومطاعم.

وتوزعت الأسعار بحسب آخر نشرة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس للبندورة والبطاطا /175/ ل. س للجملة و/230/ للمفرق.. التفاح البلدي /150/ ل. س للجملة و/195/ للمفرق.. والخيار /100-200/ ل. س للجملة و/130-260/ للمفرق.. والبصل اليابس /225/ ل. س للجملة و/275/ ل. س للمفرق أما الفريك /100/ ل. س للجملة و/130/ ل. س مفرق.. والثوم الفريك /250/ ل. س للجملة و/325/ ل. س للمفرق.. والبازلاء /175/ ل. س للجملة و/230/ ل. س للمفرق.