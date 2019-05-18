٢٧ ألف طن من الحليب و٣٢٣٥ طناً من اللحوم الحمراء والبيضاء إنتاج الثروة الحيوانية في القنيطرة

رفعت الجهات المعنية بالقنيطرة مؤخراً أسعار اللحوم الحمراء في وقت تنتج فيها المحافظة نحو ٢٢٧٥ طناً سنويا وذلك وفق آخر إحصائيات لمديرية الزراعة.

وأشار التقرير الصادر عن المديرية المذكورة حول الخطة الإنتاجية الزراعية إلى أن الأبقار تنتج نحو ١٠١٩ طناً من اللحوم والأغنام ١٢٠٦ أطنان والماعز ٥٠ طناً، أما الأمر المفاجئ فهو إنتاج الدواجن من اللحوم البيضاء والتي قدرت بنحو ٩٦٠ طنا سنويا.

وبينت إحصائيات زراعة القنيطرة خطة إنتاج الدواجن أن العدد الكلي للدجاج البياض المرخص ٢٦ ألف طير والمنتج منه ٢٠ ألف والقروي ٧٤ ألف طير والمنتج منه ٣٧ ألفاً وأما إنتاج البيض من المرخص نحو 9.4 ملايين بيضة سنويا ومن القروي 3.3 ملايين بيضة وبالنسبة لإنتاج الفروج فالعدد ٧٨٩ ألف طير وينتج نحو ٨٨٤ طناً ويضاف إليه من اللحم المنسق من المرخص والقروي نحو ٧٥ طناً ليصبح المجموع ٩٦٠ طنا من اللحم الأبيض بالقنيطرة، إضافة إلى الأرانب وعددها ٣٠٠ وديك الحبش ١٢٧ والوز ١٦٤ والبط ١٨٦ والحمام ٢٠٨٥ لينتجوا جميعاً نحو طن من اللحم.

أما خطة إنتاج النحل فتضمنت نحو ٣٦ طناً من العسل من ٦٠٠٠ خلية في الوقت الراهن علما أن هناك خطة لزيادة عدد المناحل ليعود إنتاج العسل إلى سابق عهده.

وحول عدد الأبقار وفق التعداد الأخير التي قامت به مديرية الزراعة لوحظ أن الأبقار المحلية ٣٢٠ رأساً والمنتج منه حليب ٩٦ طناً ولحم ٦ أطنان، وعدد الأبقار المحسنة نحو ٢٢ ألف رأس والمنتج منه نحو عشرة آلاف رأس وإنتاجه من الحليب نحو ٢٠ ألف طن ومن اللحم ١٠١٩ طناً، وعدد الأبقار الأجنبية ٥٧٩ رأساً والمنتج ٢٦١ رأساً وإنتاجه من الحليب ٧٨٢ طناً ومن اللحم ٣٤ طناً، وبذلك يصبح مجموع الأبقار الكلي ٢٢٧٩٢ رأساً والمنتج منه ١٠٢٤١ ويعطي ٢٠٥٨١ طناً من الحليب و١٠٥٩ طناً من اللحم.

أما عن عدد رؤوس الماعز فكانت أرقام الزراعة مفاجئة حيث بلغ ٢١٥١٩ رأساً والمنتج منه ١٤٦٠٩ وإنتاج الحليب ١٣٣٥ طناً ومن اللحم ٥٠ طناً والأنواع السائدة الماعز الشامي ٦٠٠ رأس والجبلي ٢٠٧١٩ رأساً.

ولفتت إحصائية مديرية زراعة القنيطرة إلى عدد الأغنام والبالغ ١٥٢ ألف رأس والحلوب منه نحو ٨٩ ألف رأس وإنتاجه نحو ٥ آلاف طن من الحليب و١٢٠٦ أطنان من اللحم ومن الصوف المغسول ١٨٢ طناً.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الأبقار تنتج ٢٠٥٨١ طناً من الحليب و١٠١٩ طناً من اللحم و تنتج الأغنام ٤٩٤١ طن حليب و١٢٠٦ أطنان من اللحم والماعز تنتج ١٣٣٥ طناً من الحليب و٥٠ طن لحم.