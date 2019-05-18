السعودية تحدد موعد اتخاذ «أوبك» قرارها بشأن إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح: إن «أوبك» لن تتخذ قراراً بشأن إنتاج النفط قبل نهاية شهر حزيران. وأضاف الفالح أمس السبت: إنه ليس متأكداً من وجود نقص في المعروض من النفط، مشيراً إلى أن البيانات من أميركا ما زالت تظهر وجود «زيادات كبيرة» في المخزونات.

وبشأن تأثير التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط في أسعار النفط والإمدادات، قال الفالح: إن «أوبك» ستتحلى بالمرونة بشأن إمدادات النفط، «وسنفعل ما هو صواب»، مضيفاً: «علينا الحفاظ على سوق النفط في اتجاهها نحو التوازن وعودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي، ولكن سنكون متجاوبين أيضاً».

يذكر أن طائرات مسيرة تابعة لقوات جماعة «أنصار اللـه» (الحوثيون)، نفذت يوم الثلاثاء الماضي هجوماً على محطتين لضخ النفط في خط الأنابيب الذي يقوم بنقل الخام من حقول في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة السعودية.