سورية

«منصة موسكو» تهاجم «هيئة التفاوض»

| الوطن

الأحد, 19-05-2019

هاجمت «منصة موسكو» أحد مكونات «هيئة التفاوض» المعارضة، الهيئة واتهمتها بالدفاع عن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وأتباعه.
وقالت «منصة موسكو» في تصريح لها تلقت «الوطن» نسخة منه: «أطلق نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض، عبر لقاء له مع صحيفة الشرق الأوسط، نُشر اليوم (أمس)، تصريحات استفزازية جديدة اعتبر فيها أن موسكو «تحولت إلى طرف في النزاع»، بل ذهب إلى مطالبة الأمم المتحدة بالقفز فوق «حق الفيتو» لتجنيب النصرة وأشباهها ما تتلقاه من ضربات، ودائماً وأبداً تحت ذريعة «الدفاع عن المدنيين»!
وأضافت: «لم تتحول واشنطن بنظر المجموعة المتشددة ضمن هيئة التفاوض إلى «طرف في النزاع» حين أعلن رئيسها تقديمه للجولان السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني، ولم تطالب بنزع حق الفيتو منها، بل حتى لم تجرؤ على إدانتها بشكل صريح، وفوق ذلك فقد سارعت إلى اللقاء مع مسؤوليها بعد أيام قليلة من ذلك الإعلان».
واعتبرت المنصة، أن تصريحات من هذا النوع هي «جزء من «جهود» يبذلها المتشددون في كل مكان لمحاولة إجهاض الحل السياسي الذي لاحت بارقته بعد اللقاءات الروسية الأميركية الأخيرة في سوتشي.
وبعد اندحار التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة على يد الجيش العربي السوري فقدت «هيئة التفاوض» أغلب أوراقها وبات تعيش حالة من التخبط، حتى أن العديد من التقارير تحدثت عن تخلي الكثير من الدول الغربية والإقليمية الداعمة لها عنها.

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