سفارة العراق تعلن تأجيل وصول رحلات «العراقية» إلى دمشق

أبلغت سفارة بغداد بدمشق وزارة الخارجية والمغتربين تأجيل رحلتي طيران «العراقية» اللتين كان من المفترض أن تصلا إلى مطار دمشق أمس، وذلك حتى إشعار آخر.

وأرسلت السفارة العراقية بدمشق، رسالة إلى وزارة الخارجية والمغتربين، تلقت «الوطن» نسخة منها، قالت فيها: «تهدي سفارة جمهورية العراق في دمشق أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة إدارة المراسم»، وتابعت: وإلحاقاً بمذكرتها المرقمة 1807 بتاريخ 16 أيار 2019 تتشرف بإعلامهم تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية ذات الطراز B737/YIASJ – B737/YIASK في رحلتيهما ذهاباً وإياباً إلى إشعار آخر».

وأضافت: «تغدو السفارة ممتنة لو تفضلت الوزارة الموقرة بنقل ما تقدم إلى سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية والجهات ذات العلاقة وسنعلمكم بآخر المستجدات حال ورودها إلينا». وكان من المقرر أن تصل أمس إلى مطار دمشق الدولي الطائرتين العراقيتين الوارد ذكرهما سابقاً، وعلى متن إحداهما وزير النقل العراقي عبد اللـه لعيبي، تنفيذاً لقرار العراق مؤخراً استئناف طيرانه المدني رحلاته إلى سورية، بعد أن تجاوزت مشكلة شركات التأمين التي كانت تحظر سابقاً تحليق الطائرات المدنية فوق الأجواء السورية.