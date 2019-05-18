أنباء عن تحضير «قسد» و«التحالف» لاعتداءات غرب دير الزور!

بينما واصل الفلتان الأمني استنزاف ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية– قسد»، ترددت أنباء عن نية كل من «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، و«قسد» الاعتداء على مواقع قوات رديفة للجيش العربي السوري غرب دير الزور.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن مسلحين من «وحدات حماية الشعب» الكردية، العمود الفقري في «قسد»، تم تدريبهم على يد قوات «التحالف»، يستعدون لشن عملية عسكرية محتملة غرب محافظة دير الزور، بعد أن أحكمت «الوحدات» السيطرة على شرقها.

وأشارت مصادر الأناضول إلى أن مسلحي «الوحدات» تلقوا تدريبات في معسكرات ببلدة عين عيسى شمال الرقة، وفي حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وشددت على أن «التحالف» و«قسد» يسعيان إلى كسب تأييد عشائر المنطقة للعملية العسكرية المحتملة.

وبينما ذكرت الوكالة، أنه لم يتم الكشف عن هوية «المجموعات» التي يجري التحضير للعملية ضدها، قالت مواقع إلكترونية معارضة أنها تتبع للقوات الرديفة الإيرانية.

في الغضون، ووفق «الأناضول»، قتل 20 مسلحاً على الأقل من مسلحي «قسد»، فجر أمس، في انفجارين ضخمين هزا مدينة الرقة، واستهدفا مواقع للميليشيا الكردية.