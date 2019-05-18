استهلاك السوريين من الخبز ينخفض في رمضان بقيمة 15 مليون ليرة يومياً

كشف مدير شركة المخابز العامة جليل إبراهيم أن الإنتاج اليومي من الخبز يصل لحوالي 2600 طن خبز في المخابز العامة، مشيراً إلى أنه ينخفض خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة بحسب المنطقة، «أي بقيمة قد تصل إلى 15 مليون ليرة يومياً».

وأرجع إبراهيم هذا الانخفاض إلى تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز نتيجة الصيام في شهر رمضان.

وأكد مدير مخابز ريف دمشق مؤيد الرفاعي أنه يوجد 30 مخبزاً في الريف طاقتها الإنتاجية 370 طناً يومياً بحدود 342 ألف ربطة خبز بنحو 2.4 مليون رغيف.