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استهلاك السوريين من الخبز ينخفض في رمضان بقيمة 15 مليون ليرة يومياً

| علي محمود سليمان - عبد المنعم مسعود

الأحد, 19-05-2019

كشف مدير شركة المخابز العامة جليل إبراهيم أن الإنتاج اليومي من الخبز يصل لحوالي 2600 طن خبز في المخابز العامة، مشيراً إلى أنه ينخفض خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة بحسب المنطقة، «أي بقيمة قد تصل إلى 15 مليون ليرة يومياً».
وأرجع إبراهيم هذا الانخفاض إلى تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز نتيجة الصيام في شهر رمضان.
وأكد مدير مخابز ريف دمشق مؤيد الرفاعي أنه يوجد 30 مخبزاً في الريف طاقتها الإنتاجية 370 طناً يومياً بحدود 342 ألف ربطة خبز بنحو 2.4 مليون رغيف.

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