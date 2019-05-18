برجك اليوم – الأحد 19 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تلمس تغييرات تحدد مستقبلك أو رحلة جديدة في حياتك فالحظوظ مساعدة للبدايات أو لمسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك فالمسؤولية تفرحك ومدح المحيط يسعدك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تذكر أن الجهود الجماعية ستلزمك فقد تأخذ طاقة إيجابية ممن حولك أكثر مما تبثها أنت نفسك، وتكتشف أن كفاحك مجدٍ وأن المحيط يساندك ويسعدك الحوار والعلاقات الاجتماعية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران اضبط انفعالاتك واهتم بمسيرتك وتجنب ارتكاب بعض الهفوات الصغيرة ولا تغضب من محاولات العرقلة حولك وأنصحك بالحذر من علاقاتك المتوترة وخاصة مع الشريك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنجز أعمالك بدقة واحذر الأخطاء وإذا كنت تريد نصيحتي تعال إلى عملك مبكراً وتأخر فيه، ولا تنسَ الأهداف التي تسعى من أجلها في زحمة العمل ولا تشغل نفسك في تفاصيل غير مهمة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تتصرف بهدوء تعالج مشاكلك بهدوء متحصناً بمحبة الآخرين وخاصة رؤسائك في العمل، وأخبار جيدة وتشجيع على الاستمرار والتقدم والحياة العاطفية ملؤها الحماس والإثارة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يوم متعب ولذلك تزداد الحاجة للهدوء والبعد عن المشاكل واحسب كلمتك قبل أن تقولها، وكل ما عليك فعله هو بذل المزيد من الجهود الرامية لتحسين وضعك الشخصي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الأمور العملية هي الأفضل وقد تمنحك خيارات تسعدك أو تقبض مستحقات مؤجلة، لأنك ستقترب بشكل جدي من أحبائك لوضع النقاط على الحروف في علاقاتك الحميمة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الصراحة أن المال يذهب من بين يديك كأن يديك غربال والظروف المحيطة هي السبب، أعطال يجب إصلاحها أو مرض أو استشارات أو مصروف أكثر من الطبيعي.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الحماس محور يومك وهذا يجعلك تفكر وتقرر وقد يساهم من حولك في دفعك لاتجاهات جديدة، لأنك شخص ناجح وربما ترى وجوهاً جديدة ولو كنت تفكر بمشاريع فأنت محظوظ.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تستاء من عدم أمانة أو من بعض الأكاذيب حولك من أشخاص أنت تثق بهم أو ينتابك الحزن نتيجة أخبار تسمعها وقد تعاني من انقطاع اتصالات مع أشخاص تحبهم.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الأيام سعيدة لكل جديد والأهم الأناس الجدد الذين تلتقيهم ويدخلون حياتك، فأصدقاؤنا وعائلتنا هم الذين يساعدوننا في تحمل مآسي الحياة ويمكنك الاعتماد على من تحب.