الصفحة الأخيرة

رجل يلقن عصابة سطو درساً لا ينسى

| وكالات

الإثنين, 20-05-2019

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة لافتة قام خلالها رجل بنصب كمين محكم لعصابة أقدمت على اقتحام منزله بالقوة، في ولاية كنتاكي الأميركية.
ويظهر المقطع كيف اقتحم رجال العصابة المنزل ظناً منهم أنهم يملكون عنصر المفاجأة، على حين كان قاطن المنزل يتوقع دخولهم على ما يبدو، إذ نصب كميناً محكماً وفتح عليهم النار بعد أن صاروا داخل المنزل، الأمر الذي دفعهم للهرب سريعاً.
وذكر مصدر رسمي في الشرطة أن صاحب المنزل أصيب بطلق ناري خلال المداهمة، على حين أصيب اثنان من أفراد العصابة بجروح أيضاً، وألقت الشرطة القبض على أحد اللصوص والبحث جار عن البقية.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 20-05-2019

تحية للحضارة: مؤتمر الصين يجمع آسيا معاً

الإثنين, 20-05-2019

التنويم المغناطيسي بديل لمسكنات الألم

الإثنين, 20-05-2019

إلهام شاهين: ترددت على أحد الأطباء النفسيين

الإثنين, 20-05-2019

لبلبة: «عادل إمام كان هيغرقني»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock