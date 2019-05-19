رجل يلقن عصابة سطو درساً لا ينسى

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة لافتة قام خلالها رجل بنصب كمين محكم لعصابة أقدمت على اقتحام منزله بالقوة، في ولاية كنتاكي الأميركية.

ويظهر المقطع كيف اقتحم رجال العصابة المنزل ظناً منهم أنهم يملكون عنصر المفاجأة، على حين كان قاطن المنزل يتوقع دخولهم على ما يبدو، إذ نصب كميناً محكماً وفتح عليهم النار بعد أن صاروا داخل المنزل، الأمر الذي دفعهم للهرب سريعاً.

وذكر مصدر رسمي في الشرطة أن صاحب المنزل أصيب بطلق ناري خلال المداهمة، على حين أصيب اثنان من أفراد العصابة بجروح أيضاً، وألقت الشرطة القبض على أحد اللصوص والبحث جار عن البقية.