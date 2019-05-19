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تقدم لخطبتها وأهداها جزءاً من جسده

| وكالات

الإثنين, 20-05-2019

تقدم ممرض من مدينة ليستر الإنكليزية لخطبة عشيقته ولتأطير علاقة الحب التي تربطهما ووهبها جزءاً عزيزاً من جسده «عربون محبة». ‏
وذكرت صحيفة «ذي ميرور» أن الممرض آلدو كاتالدي (27 عاماً) تعرف على جيرالدين تشينغوشو (22 عاماً) في دار رعاية المسنين عندما كانا يعملان فيها.
واستقال ألدو، بعد فترة وجيزة، لكنه لم يقطع علاقته بجيرالدين وبقيا على أواصر ودية تطورت بعدها إلى علاقة حب.
وأخبرت جيرالدين آلدو بأنها مصابة بفشل كلوي، منذ فترة قريبة، وتحتاج إلى غسيل للكلى يومياً ونصحته بعدم التعلق بها. فأجابها بأنه لن يتركها أبداً.
وقالت: «لقد كان يأتي إلي يومياً بعد نوبات عمله التي تستمر لـ 12 ساعة، ويحضر لي الطعام ويساعدني في ارتداء ملابسي ويتحدث مع الأطباء.. لقد كان بطلي».
وعرفت جيرالدين في بداية عام 2018 أن لا أحد من أقاربها يمكنه أن يصبح متبرعاً لها، لذلك قرر آلدي أن يجتاز فحص توافق الأعضاء.
وسافر الثنائي إلى البرتغال للاحتفال بعيد ميلاد جيرالدين، وتقدم آلدو في اليوم نفسه لخطبتها، بعد أن عرف أنه يمكن أن يتبرع لها بكليته.
وأشارت الفتاة إلى أنه أيقظها في تلك الليلة والدموع تنهمر من عينه، وطلب منها أن يتزوجها بعد أن يتبرع لها بكليته، فأجابته بقولها «وإذا افترقنا؟».
فأجاب آلدو: «على الأقل أكون قد أنقذت حياتك».

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