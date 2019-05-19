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قلم رصاص يخترق عنق تلميذة

| وكالات

الإثنين, 20-05-2019

سقطت تلميذة من كندا، تبلغ من العمر 11 عاماً، على عنقها فدخل قلم رصاص مدبب فيه لمسافة شبه قاتلة.
وذكرت صحيفة «ذي ميرور» أن الحادث وقع في مدرسة بمدينة تورنتو إذ تعثرت الطفلة، أثناء الاستراحة بين الحصص، وسقطت على عنقها فدخلت النهاية الحادة لقلم الرصاص في رقبتها. ونقلت الطفلة فوراً إلى المستشفى بعد أن استدعى المعلمون سيارة الإسعاف.
وأظهر الفحص الأولي أنه لم تكن هناك كدمات أو نزف دموي بالقرب من القلم المغروز في عنق الطفلة وكان النبض ضمن المعدل الطبيعي ولم تكن تعاني مشاكل في التنفس.
وفحصت التلميذة بالأشعة المقطعية، لمعرفة الأوعية التي تأثرت جراء الحادث، فتبين أن قلم الرصاص يسد الشريان السباتي الأيسر تماماً.

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