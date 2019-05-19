الصفحة الأخيرة

طائرات توقظ الصائمين على السحور

| وكالات

الإثنين, 20-05-2019

يشارك سلاح الجو الإندونيسي في مهمة غير اعتيادية، وهي إيقاظ الناس للسحور خلال شهر رمضان، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.
فعبر حسابه على تويتر في الأسبوع الأول من شهر رمضان، قال سلاح الجو الإندونيسي إنه سيجري تدريباته في عدد من المدن في جزيرة جاوة في وقت ما قبل الفجر.
وقالت التغريدة: «إن شاء الله، سوف ننفذ التقليد لإيقاظ الناس للسحور باستخدام طائرة مقاتلة».
ونقل موقع صحيفة كومباس المحلية عن المتحدث باسم سلاح الجو الكولونيل سوس م. يوريس قوله إن المهمة ليست مجرد الحفاظ على التقاليد، وإنما لدواع تتعلق بالوقت المناسب للتدريب خلال رمضان.
والفجر هو الوقت الأنسب للطلعات الجوية بالنسبة للطيارين المقاتلين، وفقاً لخبراء طبيين نصحوا بعدم التدريب بعد الساعة العاشرة صباحاً، عندما تبدأ مستويات السكر في الدم بالهبوط بسبب الصيام.
وقال سوس: «ليس من المفضل أن يجري الطيارون طلعات جوية ومستويات السكر في الدم لديهم منخفضة».
وأضاف: إن المهمة بذلك أصبحت مشتركة، وتحولت لإيقاظ الناس لتناول السحور أثناء وقت التدريب.
وبذلك سيسمع الناس هدير الطائرات المقاتلة في السماء عندما تحلق بشكل منخفض فيستيقظون لتناول السحور.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 20-05-2019

تحية للحضارة: مؤتمر الصين يجمع آسيا معاً

الإثنين, 20-05-2019

التنويم المغناطيسي بديل لمسكنات الألم

الإثنين, 20-05-2019

إلهام شاهين: ترددت على أحد الأطباء النفسيين

الإثنين, 20-05-2019

لبلبة: «عادل إمام كان هيغرقني»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock