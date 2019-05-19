الصفحة الأخيرة

التنويم المغناطيسي بديل لمسكنات الألم

| وكالات

الإثنين, 20-05-2019

كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاج بالتنويم المغناطيسي يمكن أن يكون مسكناً فعالاً للآلام الأفيونية من دون آثار جانبية.
وحلل الباحثون في جامعة غرينتش في بريطانيا 85 بحثاً اختبرت التنويم المغناطيسي لتخفيف الألم، حيث تعرض المتطوعون لمحفز مؤلم فوجدوا أن التنويم المغناطيسي خفف من الألم الذي يشعر به الناس بنسبة تتراوح بين 29 إلى 42 بالمئة مقارنة بعدم القيام بأي شيء.
وأشار الباحثون إلى أنه إذا كان التنويم المغناطيسي فعالاً في الحد من الألم فهناك سبب يدعو للتفاؤل وسيكون له التأثير نفسه في الألم مثل المسكنات الأفيونية.
وقال طومسون وهو عالم نفسي في الجامعة المذكورة: «من المهم الاعتراف بأن محفزات الألم لا تختلف تماماً عن الألم الناجم عن التجربة، مشيراً إلى أن الحالات أو الإصابات المؤلمة تنطوي على حالات عاطفية أكثر سلبية وإحساساً أقل بالسيطرة على الألم وتأثيرات ضارة في نوعية الحياة.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 20-05-2019

تحية للحضارة: مؤتمر الصين يجمع آسيا معاً

الإثنين, 20-05-2019

إلهام شاهين: ترددت على أحد الأطباء النفسيين

الإثنين, 20-05-2019

لبلبة: «عادل إمام كان هيغرقني»

الإثنين, 20-05-2019

طفل يفتح النار على أمه!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock