كأس الشهيد العمالية في السويداء

بالتعاون مع اللجنة الفنية لكرة الطائرة وبعد التنسيق مع الفرق التي ثبتت مشاركتها وهي (الزراعة، سادكوب، الكهرباء، الصحة، الخدمات)، وسيكون اللعب بطريقة الدوري الكامل وتقام المباريات يومي الثلاثاء والأربعاء.. 21 و22/5 وفق الترتيب التالي على أن يلعب الأول والثاني مباراة نهائية يوم التتويج الذي سيحدد لاحقاً.

الثلاثاء 21/5

9 صباحا الكهرباء، الزراعة، 10 صباحا خدمات، سادكوب، 11 صباحا صحة، زراعة، 12صباحا سادكوب، كهرباء، 1 ظهراً صحة، خدمات.

الأربعاء 22/5

9 صباحا سادكوب، زراعة، 10صباحا كهرباء، خدمات، 11صباحا صحة، سادكوب، 12 صباحا زراعة، خدمات، 1 ظهراً كهرباء، صحة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة ضرورة وجود الفرق قبل نصف ساعة على الأقل من موعد المباراة المبين أعلاه، حيث سيعتبر الفريق المتأخر أو الغائب خاسرا بالتغيب بعد مرور عشر دقائق من موعد المباراة المحدد.

كرة الطاولة

من جهة أخرى اختتمت بطولة كأس الشهيد العمالية بكرة الطاولة بعد منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، وقد تميزت هذه البطولة بالحضور والمشاركة النسائية التي أضفت طابعاً رائعاً على مجرياتها، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

1- وليد كشور، نقابة الصحة، 2- إحسان الباسط، نقابة الغزل والنسيج، 3- كمال حسان، نقابة الطباعة والإعلام، 4- ندى بالي، نقابة الغزل والنسيج بطلة السيدات.

وأشرف على البطولة اللجنة الفنية لكرة الطاولة بالتعاون مع اللجنة المنظمة.

عضو اللجنة التنفيذية الجديد خلدون زهر الدين المشرف الفني على البطولة نوه بالمستويات المتميزة التي قدمت وأكد ضرورة استمرار النشاطات العمالية بهذا اللون من الرياضة وعدم الاقتصار على بطولة كأس الشهيد.