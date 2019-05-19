2.4 آلاف طن نقلتها سكك فرع حمص في 4 أشهر … محمود لـ«الوطن»: إعادة إقلاع مشروع محطتي المدينة الصناعية وخنيفيس الجديدة بتكلفة 3.2 مليارات ليرة

كشف مدير فرع المؤسسة العامة للسكك الحديدية في حمص محسن محمود لـ«الوطن» أن مجموع الحمولات المحملة والمفرغة التي تم نقلها عبر القطارات من المرافئ السورية باتجاه حمص وبالعكس منذ بداية العام وحتى أواخر شهر نيسان الماضي بلغت نحو 204 آلاف طن، بنسبة زيادة وصلت إلى نحو 30 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ولفت محمود إلى أن معظم التفريعات السككية المخدمة لقطاع حمص عادت إلى وضعها السابق وتم استثمارها ومنها (تفريعة صومعة شنشار وتفريعة مصفاة حمص لنقل الفيول والخط الواصل إلى مناجم الفوسفات وتفريعة معمل زيوت سادكوب الدخول وتفريعة معمل الأسمدة)، وذلك بالتوازي مع إعادة تأهيل وتفعيل مباني المحطات والآليات والمستودعات اللازمة لاستمرار العمل.

وأشار إلى الانتهاء من إنجاز كامل أعمال التأهيل في المباني المدرجة على الخطة الاسعافية في محطة كفر عايا منذ الشهر، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تخديم هذه المباني بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وفق عقود مبرمة مع شركة التعمير والسورية للشبكات والمتوقع الانتهاء من كامل الأعمال لتكون جاهزة ووضعها بالاستثمار خلال مدة أقصاها شهر بما يضمن استمرار عمل القطارات والورش ذات العلاقة، على حين يتم العمل حالياً على إعداد الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل المباني الإدارية الأخرى في محطة كفر عايا ووضعها بالخدمة ومنها الإدارة الفرعية ومبنى الحركة وباقي المستودعات وغيرها.

وأكد محمود إعطاء أمر المباشرة للشركة العامة للتعمير (فرع المنطقة الوسطى) لإعادة إقلاع مشروع محطة المدينة الصناعية في حسياء ومحطة خنيفيس الجديدة المخدمة لتفريعة المدينة الصناعية بموجب عقد مبرم مع الشركة بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية، منوهاً بأن هذا المشروع من المشروعات الإستراتيجية العامة نظراً لتخديم المدينة الصناعية في حسياء ووصلها بالشبكة السككية، حيث سيعمل هذا المشروع السككي بعد إنجازه على تأمين المواد الأولية اللازمة من المرافئ السورية والمحافظات السورية باتجاه المدينة الصناعية وتسويق المنتجات من المنشآت الصناعية في حسياء إلى مختلف المحافظات والمرافئ عبر مسار الشبكة السككية.

وأضاف: إن العمل والتنسيق مستمر مع كل من فرعي دمشق وحماة عبر المديريات المركزية للإدارة لإعادة الربط بين فرعي حمص ودمشق وفرعي حمص وحماة سككياً، وتم مؤخراً الوصول إلى صوامع الناصرية في ريف دمشق وتفريغ مادة القمح اللازم للمطحنة عبر القطارات، موضحاً أن جميع ما تم إنجازه من أعمال إعادة الصيانة والتأهيل تم بخبرات وسواعد عمال المؤسسة وخاصة ما يتعلق بصيانة الخطوط الحديدية وإعادة تأهيلها والأدوات المحركة والمتحركة من قاطرات وشاحنات وعربات والأدوات والمعدات، مضيفاً: وتم بالتوازي العمل على إعادة تأهيل الكوادر والعناصر للتمكن من المتابعة بالعمل.