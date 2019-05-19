شؤون محلية

الـ«GPS» للسرافيس وليس للتكاسي … ميهوب لـ«الوطن»: جهاز لمراقبة خطوط النقل ولا تجديد لموافقات السرافيس لنقل الموظفين

| راما محمد

الإثنين, 20-05-2019

نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تركيب جهاز GPS لسيارات الأجرة، بغية التأكد من التزام السائقين بتسعيرة العداد وعدم استغلال المواطن، مؤكداً أن مراقبة التزام سيارات الأجرة لا يكون إلا من خلال فرع شرطة المرور ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وكشف ميهوب لـ«الوطن» عن طرح فكرة تركيب جهاز GPS في السرافيس؛ لمراقبة خطوط النقل ونتيجة ورود شكاوى عدة من المواطنين بعدم وصول بعض السرافيس حتى نهاية الخط أو رفض بعضها الآخر العمل على الخط، مشيراً إلى أن طرح الفكرة جاء لضبط عمل السرافيس إلى جانب تفعيل عمل مراقبي الخطوط.
ولفت إلى أن تركيب الجهاز يحتاج إلى الدراسة وطرح عروض للأسعار إضافة إلى التعاون مع مديرية المعلوماتية وضرورة توفير قاعدة بيانات من مديرية النقل وفرع المرور، ومعرفة العدد الفعلي للسرافيس العاملة وعدد من خرج منها عن الخدمة، منوهاً بوجود محاولة لمعرفة تلك الإحصائيات من خلال كل من مديرية النقل وفرع المرور.
ولفت ميهوب إلى وجود توجيه من رئاسة مجلس الوزراء لكل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط حالات مخالفات سيارات الأجرة، خاصة من يتقاضى من السائقين زيادة على تسعيرة العداد، إلى جانب فرض حماية المستهلك مؤخراً لغرامة 25 ألف ليرة على كل من لا يلتزم بتشغيل العداد.
وفي سياق آخر، بيّن ميهوب أن البديل بالنسبة لشركات القطاع العام أو الخاص والمدارس الخاصة، بعد إصدار قرار بعدم منح موافقات للسرافيس لنقل الطلاب والموظفين، هو اللجوء إلى شركات الاستثمار الخاصة للحصول على سيارات نقل، إلى جانب أن ترخيص المدارس الخاصة يتضمن السماح لها باستيراد باصات 24 راكباً أو سرافيس لنقل الطلاب، معيداً السبب في وجود بعض السرافيس التي لازالت تمارس عملها بنقل الموظفين إلى كون بعض السائقين حصلوا على موافقات النقل من الشهر السابع في العام الماضي على سبيل المثال، إلا أن الموافقة تحتاج للتجديد كل عام، مؤكداً بأنه وعند طلب التجديد سترفض المحافظة ذلك.
واعتبر أن عمل السرافيس بنقل موظفي شركة ما يكون أوفر بالنسبة للسائق؛ كونه ينقل الموظفين من الساعة 6 والنصف صباحاً ومن ثم الانتظار حتى انتهاء الدوام الرسمي لإعادتهم إلى منازلهم، وبالتالي التخفيف من استهلاك الوقود والزيوت، لكنه بالمقابل سيسبب نقصاً على خطوط النقل، مؤكداً أن السرافيس موجودة لخدمة المواطنين وستبقى كذلك.
وذكر ميهوب أنه وفي أحد اجتماعات اللجنة المشتركة لنقل الركاب تقدمت إحدى المدارس الخاصة بطلب 25 سرفيسا لتخديم ونقل طلاب المدرسة، إلا أن الطلب جاء مع عدم الموافقة، مشيراً إلى أن عدد السرافيس العاملة ضمن مدينة دمشق وبحسب إحصائية مديرية النقل هي 3300 سرفيس تعمل على خطوط مدينة دمشق لنقل المواطنين، من أصل 5100 مرخص كسرفيس عمومي.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 20-05-2019

أمام قيادة حزب البعث ممثلو العمال يوصّفون الواقع بشفافية … الهلال: لا مجاملة في الأساسيات والمدير الفاسد يجب أن يحاسب لأنه لا يقل عن داعش في الإجرام

الإثنين, 20-05-2019

مواطنون يشكون «تسيّب» وسائل النقل في اللاذقية … رئيس فرع المرور لـ«الوطن»: 40 مخالفة مرورية في 3 أيام

الإثنين, 20-05-2019

السجل الأسود للعاملين في السوق السوداء! … شركة تضارب في البورصة في دمشق وشبكة تتلاعب بسعر الصرف في حلب ومجموعات واتس آب للدولار … عثمان: احتال على المواطنين وأقنعهم بفتح حسابات لدى البورصة ونصب على أحدهم بمبلغ 406 آلاف دولار

الإثنين, 20-05-2019

مدير كهرباء ريف دمشق يؤكد: هناك من يبيع «الأمبيرات» ولدينا نقص في العدادات وشركات القطاع العام لم تدفع فواتير بقيمة 36 مليار ل.س

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock