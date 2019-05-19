130 ألف مؤمّن صحي تدار عقودهم عبر شركة الخدمات المميزة

تأسست شركة الخدمات المميزة لإدارة نفقات التأمين الصحي عام 2004، وهي شركة محدودة المسؤولية تم توفيق أوضاعها في بداية العام 2007 بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم 3 لعام 2007.

تعنى الشركة بتقديم خدمات متصلة بإدارة نفقات الرعاية الصحية للمتعاقدين معها من شركات التأمين ومؤسسات التعاضد والاتحادات المهنية والنقابات، علماً أن الشركة لا تتعاطى أعمال الضمان أو التأمين وهي ليست هيئة ضامنة.

المركز الرئيس دمشق -ساحة الروضة، إضافة إلى ثلاثة فروع في حلب واللاذقية وطرطوس، وممثلين في كل المحافظات السورية.

كما ترتبط بتفاهمات مع عدة شركات إدارة خارج سورية بهدف تسهيل حصول المؤمنين على الخدمات اللازمة عند الحاجة.

تتمتع شركة الخدمات المميزة بمستوى عالٍ من العلاقات في سوق التأمين السوري حيث ترتبط بعقود إدارة نفقات طبية مع أهم عشر شركات تأمين في السوق السوري تتولى بموجبها إدارة عقود أكثر من 130000 مؤمن لدى تلك الشركات.

يتألف الكادر الإداري لشركة الخدمات المميزة من أكثر من 100 موظف واستشاري متخصص في مجال الرعاية الطبية في دمشق وجميع المحافظات السورية يتولون إدارة الشبكة الطبية المؤلفة من أكثر من 7000 مقدم خدمات طبية على تنوع اختصاصاتهم.

اتخذت شركة الخدمات المميزة منذ بداية انطلاقها مساراً محدداً ما أعطاها هويتها التي تفتخر بها كأمناء التأمين الصحي في سورية، وهي تدير أعمالها بالجدية والحيادية اللازمة كطرف ثالث في عملية التأمين الصحي، كما أنها ملتزمة وتسعى دوماً لتقديم أفضل مستوى خدمة مترافقاً مع مستوى متميز من الالتزام تجاه الأطراف الثلاثة (شركة التأمين، مقدم الخدمة، المؤمن له).

يشهد لها تاريخها العملي والمحفظة المتميزة من كبار عملائها ومن خلال تجربتهم العملية على مدى الالتزام والحيادية والاحترافية في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

تضع شركة الخدمات المميزة في خدمة عملائها أعلى مستوى من التقنيات والبرامج المعلوماتية Business المختصة بإدارة التأمين الصحي، إضافة للمعالجات الذكية للمعلومات والبرامج Intelligent.