عربي ودولي

المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى والاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة

| سانا - معا

الإثنين, 20-05-2019

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأحد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تقوع وبيت فجار والخضر في بيت لحم واعتقلت ثلاثة فلسطينيين. وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
من جهة ثانية جدد مستوطنون إسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.
وذكرت وكالة «معا» أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اقتلعت عدداً من أشجار الزيتون في محيط باب الرحمة.
وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 20-05-2019

ملك السعودية يدعو إلى عقد قمتين خليجية وعربية لبحث الهجمات على سفن النفط

الإثنين, 20-05-2019

طهران ترفض التفاوض مع واشنطن في الظروف الراهنة … الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى للحرب وفي الوقت نفسه لا نخشاها

الإثنين, 20-05-2019

«إسرائيل» قلقة من إخفاق القبة الفولاذية والحوامات المسلحة!

الإثنين, 20-05-2019

روسيا تؤكد عدم تقديم تنازلات تنافي مصالحها الوطنية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock