المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى والاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأحد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تقوع وبيت فجار والخضر في بيت لحم واعتقلت ثلاثة فلسطينيين. وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

من جهة ثانية جدد مستوطنون إسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة «معا» أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اقتلعت عدداً من أشجار الزيتون في محيط باب الرحمة.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.