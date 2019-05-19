سورية

سفن روسية في «طرطوس» تحتفل بيوم «أسطول البحر الأسود»

| وكالات

الإثنين, 20-05-2019

احتفلت الفرقاطة متعددة الأغراض «الأدميرال غريغوروفيتش» وأحدث سفينة صواريخ «أوريخوفو-زويفو» الروسيتيان أمس بيوم أسطول البحر الأسود الروسي بعيداً عن الوطن، وذلك في «قاعدة طرطوس» البحرية.
ووفق وكالة «سبوتنيك» الروسية، احتفل أطقم السفينتين في القاعدة التي تستثمرها روسيا لمدة 49 عاماً.
وفي أواخر عام 2016 وبداية 2017 وقعت موسكو ودمشق اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، والتي سمحت بوجود 11 سفينة حربية في الميناء في آن واحد.
وأوضحت «سبوتنيك» أن الفرقاطة متعددة الأغراض وأحدث سفينة صواريخ صغيرة توقفتا في الميناء للتزود بالوقود والراحة القصيرة أثناء رحلة بحرية في البحر المتوسط.
وذكرت أن مراسل قناة «زفيزدا» الروسية صعد على متن السفينة «أوريخوفو زويفو»، وراقب تصرفات الطاقم أثناء إنذار التدريب على سفينة صاروخية صغيرة، عندما كان لدى الجنود أقل من دقيقة واحدة لتولي مواقعهم وصد ضربة العدو الافتراضي، وبعد 60 ثانية من الإعلان عن الغارة الجوية، توجب أن تكون السفينة مستعدة تمامًا للهجوم.
ولفتت الوكالة إلى أن «أوريخوفو زويفو» انضمت إلى الأسطول قبل أقل من عام، وهي تعد أحدث سفينة صواريخ «شبح» مثالية للقيام بالمهام ليس فقط في المناطق القريبة بل أيضاً في المناطق البحرية البعيدة.
وأشارت إلى أن السفينة في رحلتها الأولى ذهبت إلى شواطئ سورية، وقال قائدها أليكسي أورليخو: إن «الخدمة بعيدة عن الوطن، عن شواطئ الوطن، دائماً تكون بشكل مختلف ليست كما عند المرسى، على الجيش تنفيذ المهمة الموكلة إليه دائما. على الرغم من بُعد القاعدة عن سيفاستوبول، فإن السفينة مزودة بكل ما هو ضروري».
وتتواجد حالياً في ميناء طرطوس الفرقاطة «الأدميرال وقامت خلال ثلاث سنوات، كجزء من القوات البحرية الروسية، بأربع حملات عسكرية ضد الإرهابيين من شواطئ سورية.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 20-05-2019

تعزيزات للميليشيات نحو الجبهات.. وفلتان أمني يقض مضاجع «النصرة» … الجيش ملتزم بهدنة الشمال ويرد على خروقات الإرهابيين

الإثنين, 20-05-2019

ألمانيا استقبلت 11 ألفاً عبر برنامج إعادة التوطين … عودة أكثر من 950 مهجراً سورياً من الخارج

الإثنين, 20-05-2019

الفلتان الأمني يتواصل في مناطق سيطرة الميليشيا.. ومقتل وجرح نحو 30 مسلحاً … «قسد» و«التحالف» يفشلان في احتواء غضب أهالي دير الزور

الإثنين, 20-05-2019

الفوضى إلى تصاعد في عفرين.. والاحتلال التركي يضيق على رافضي التسويات

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock