مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون لرفع التعويض المعيشي لأساتذة الجامعات … لجنة مركزية لمتابعة استلام الحبوب يومياً

طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية العمل بفعالية عالية لاستقطاب محصولي القمح والشعير وتقديم التسهيلات اللازمة، وشكّل لجنة مركزية للمتابعة اليومية لعمليات استلام الحبوب في جميع المحافظات، وطلب من الوزراء القيام بجولات ميدانية إلى أماكن الحصاد والوقوف على عمليات الاستلام وتذليل كل العقبات.

وبحسب بيان صحفي للمجلس، تلقت «الوطن» نسخة منه، طلب المجلس من جميع الوزراء ضرورة تعزيز التواصل مع المواطن بشفافية مطلقة باعتباره يشكل صلب عمل وزارات ومؤسسات الدولة، وأهمية اطلاعه الدائم على ما تقوم به هذه المؤسسات والظروف التي تحيط بتأمين متطلباته من النواحي الخدمية والمعيشية وذلك ترجمة لتوجيهات الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه الجلسة الماضية للمجلس.

كما طلب من وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة والإصلاح الزراعي، والداخلية، الاستعداد على مدار الساعة من خلال المحافظين والمديريات في المحافظات لمواجهة موجة الحرائق التي قد تحصل نتيجة الأعشاب الكثيفة هذا العام ومنع وصولها إلى المحاصيل الزراعية الإستراتيجية حيث تم خلال الـ48 ساعة الماضية إخماد 175 حريقاً في جميع المحافظات.

وناقش المجلس أيضاً مشروع قانون إعفاء مستوردي العجول بغرض التسمين من الرسوم لمدة عامين بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من مادة اللحوم الحمراء بأسعار منخفضة.

وتم الطلب من وزارتي الزراعة والصناعة واتحاد الحرفيين تقييم الخطوات التي تم اتخاذها لإعادة إحياء صناعة الحرير.

ودرس المجلس مشروع قانون بمنح تعويضات الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، كما ناقش مشروع قانون آخر بتصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة «إس تي جي إينجينيرينغ» الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس.

وقرر المجلس الإسراع بتنفيذ البنية التحتية لتوسع المنطقة الصناعية والحرفية في حماة والإعلان عن الاكتتاب على المقاسم الصناعية المتوسطة خلال أسبوع وأن يسمح لكل الصناعيين الراغبين بالاكتتاب المباشر.