الأولى

مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون لرفع التعويض المعيشي لأساتذة الجامعات … لجنة مركزية لمتابعة استلام الحبوب يومياً

| الوطن

الإثنين, 20-05-2019

طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية العمل بفعالية عالية لاستقطاب محصولي القمح والشعير وتقديم التسهيلات اللازمة، وشكّل لجنة مركزية للمتابعة اليومية لعمليات استلام الحبوب في جميع المحافظات، وطلب من الوزراء القيام بجولات ميدانية إلى أماكن الحصاد والوقوف على عمليات الاستلام وتذليل كل العقبات.
وبحسب بيان صحفي للمجلس، تلقت «الوطن» نسخة منه، طلب المجلس من جميع الوزراء ضرورة تعزيز التواصل مع المواطن بشفافية مطلقة باعتباره يشكل صلب عمل وزارات ومؤسسات الدولة، وأهمية اطلاعه الدائم على ما تقوم به هذه المؤسسات والظروف التي تحيط بتأمين متطلباته من النواحي الخدمية والمعيشية وذلك ترجمة لتوجيهات الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه الجلسة الماضية للمجلس.
كما طلب من وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة والإصلاح الزراعي، والداخلية، الاستعداد على مدار الساعة من خلال المحافظين والمديريات في المحافظات لمواجهة موجة الحرائق التي قد تحصل نتيجة الأعشاب الكثيفة هذا العام ومنع وصولها إلى المحاصيل الزراعية الإستراتيجية حيث تم خلال الـ48 ساعة الماضية إخماد 175 حريقاً في جميع المحافظات.
وناقش المجلس أيضاً مشروع قانون إعفاء مستوردي العجول بغرض التسمين من الرسوم لمدة عامين بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من مادة اللحوم الحمراء بأسعار منخفضة.
وتم الطلب من وزارتي الزراعة والصناعة واتحاد الحرفيين تقييم الخطوات التي تم اتخاذها لإعادة إحياء صناعة الحرير.
ودرس المجلس مشروع قانون بمنح تعويضات الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، كما ناقش مشروع قانون آخر بتصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة «إس تي جي إينجينيرينغ» الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس.
وقرر المجلس الإسراع بتنفيذ البنية التحتية لتوسع المنطقة الصناعية والحرفية في حماة والإعلان عن الاكتتاب على المقاسم الصناعية المتوسطة خلال أسبوع وأن يسمح لكل الصناعيين الراغبين بالاكتتاب المباشر.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 20-05-2019

250 أمير حرب في حمص يملكون 500 مليار … الهلال: المدير الفاسد يجب أن يحاسب لأنه لا يقل عن داعش في الإجرام … القادري: قرار منع التعاقد بالتراضي ضد العمال ولمصلحة المتعهدين الفاسدين

الإثنين, 20-05-2019

هل لاحظتم الفرق؟

الإثنين, 20-05-2019

تسريب وثيقة تفضح فبركات تحقيق «دوما» … دمشق: أخبار استخدام «كيميائي» في كبانة ملفقة

الإثنين, 20-05-2019

«النقل» تنفي استثمار روسيا لمطار دمشق «حتى تاريخه»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock