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شركات عامة لم تدفع فواتير بقيمة 36 مليار ليرة لكهرباء ريف دمشق

| جلنار العلي

الإثنين, 20-05-2019

كشف مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى أن قيمة ديون الشركة على القطاع العام بلغت 36 مليار ليرة من بينها 13 مليار ليرة مترتبة على وزارة الموارد المائية فقط، لافتاً إلى أن نسبة تحصيل الفواتير من القطاع العام قليلة لعدم تمكن الشركة من تطبيق نظام الاستثمار على الجهات العامة لكون ظروفها تمنعها من التسديد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حدى أن نسبة تحصيل الفواتير من القطاع الخاص في الربع الأول من العام الحالي كانت مقبولة حيث بلغت 80 بالمئة للدورات القديمة نظراً إلى تطبيق نظام الاستثمار عليه حيث قطع الكهرباء في حال لم تدفع الجهة المكلفة الفواتير المترتبة عليها لمدة 6 أشهر.
وأشار خلدون حدى إلى وجود نقص كبير في عدادات الكهرباء وأنه في الربع الأول من العام الحالي تم تركيب 5439 عداداً واستبدال 4986 أخرى كاشفاً أن هناك 80 ألف مشترك في الريف.

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