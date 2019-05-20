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قط يسرق مال صاحبه ويرفض إعادته

| وكالات

الثلاثاء, 21-05-2019

يعرف الجميع أن الحيوانات ومن بينها القطط يمكن أن تسرق طعاماً أو شراباً لكن أن تسرق رزمة من النقود وترفض إعادتها فهذا من عجائب الأمور في عالم القطط.
وصور رجل يدعى آرون تشاندرو قطته المنزلية التي سرقت رزمة ضخمة من المال ورفضت التخلي عنها، وتوضح مشاهد الفيديو كيف يستلقي القط على الأرض ممسكاً برزمة من الأوراق النقدية المطوية بين أطرافه الأمامية؟
ويظهر القط عدوانية واضحة تجاه صاحبه آرون عندما يحاول الأخير أخذ المال من بين مخالبه، كما أنه يحاول عضه في محاولة لحماية «الغنيمة».
ويتمكن صاحب القط من استرجاع بضع أوراق نقدية، وقال آرون مازحاً في آخر الفيديو: «في النهاية يعد القط ما بقي معه من أوراق نقدية وكأنه قد سرق منه مبلغ كبير».
وأشار آرون إلى أن هذا القط الأليف يسلي أفراد عائلته كل يوم بألعاب جديدة ويدخل البهجة على قلوبهم.

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