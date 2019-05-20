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الأسبرين يزيد من خطر النزيف في الدماغ

| وكالات

الثلاثاء, 21-05-2019

أعلن باحثون من الولايات المتحدة أن خطر حدوث نزيف في الدماغ يزداد في حال تناول حتى جرعات صغيرة من الأسبرين يومياً.
استناداً إلى توصيات الكلية الأميركية لأمراض القلب وجمعية القلب الأميركية، أوقف الأطباء وصف الأسبرين للمرضى كدواء وقائي لكبار السن، غير المعرضين للإصابة بأمراض القلب، مع أن هذا كان من الأمور المعتادة سابقاً.
فقد كشفت الدراسات والبحوث الجديدة بأن تناول جرعات صغيرة من الأسبرين يومياً في أفضل الأحوال هو تبذير، أما الأسوأ فهو زيادة خطر حدوث نزيف داخلي والموت المبكر.
ويقول الباحثون إن تناول جرعة من الأسبرين يومياً كتدبير وقائي من أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية، يرتبط بخطر حدوث نزيف دموي في الدماغ لدى الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالات.
كما درس الباحثون نتائج 13 دراسة علمية، اشترك فيها 130 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 42-74 سنة، لا يعانون من أمراض القلب، ولم يصابوا بالجلطة الدماغية، كانوا يتناولون الأسبرين كتدبير وقائي من هذه الأمراض، اتضح في النهاية أنه في جميع هذه الدراسات، ارتبط الأسبرين بزيادة خطر الإصابة بنزيف دموي في الدماغ بنسبة 0.63 بالمئة.

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