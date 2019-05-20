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يقظة سائق قطار تنقذ امرأة من الدهس

| وكالات

الثلاثاء, 21-05-2019

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة كادت تسفر عن موت امرأة دهساً تحت عجلات القطار، على حين يعتقد أن الحادثة قد جرت في الهند.
ويظهر المقطع المصور تهور المرأة بنزولها إلى خط القضبان الحديدية والمشي على السكة، قبل أن تسمع صوت القطار المقترب منها، وتحاول جاهدة الصعود إلى رصيف الركاب، إلا أنها لم تكن تقوى على ذلك.
ولحسن الحظ كان سائق القطار متيقظاً حينها ولاحظ وجود المرأة على السكة الحديدية، ليباشر باستخدام المكابح ويوقف القطار في اللحظة الأخيرة.

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