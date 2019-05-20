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الخضر مع البيض تزيد من امتصاص مضادات الأكسدة

| وكالات

الثلاثاء, 21-05-2019

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول بيض الدجاج مع الخضراوات يساعد الجسم في الحصول على المزيد من المواد المضادة للأكسدة.
وأظهرت النتائج التي حصل عليها علماء جامعة بوردو الأميركية أن تناول البيض مع الخضراوات يؤدي إلى زيادة امتصاص الجسم للمواد المفيدة وبالأخص مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات في البندورة والجزر حيث إن تناولهما مع البيض يؤدي إلى مضاعفة امتصاصهما بتسعة أضعاف.
وخلال تجارب مختلفة أجراها العلماء كان خلالها الرجال يتناولون سلطة الخضر من دون بيض وأيضاً على آخرين يتناولون الخضر مع البيض تبين لهم أنه عند إضافة البيض إلى السلطة يزداد امتصاص الجسم لبيتا كاروتين وألفا كاروتين والليكوبين واللوتين وزياكسانثين حيث إن المادتين الأخيرتين توجدان في صفار البيض أما بقية المواد فموجودة في الخضراوات.
وينصح الأطباء استناداً إلى هذه النتائج بضرورة إضافة البيض إلى سلطة الخضر حيث إن بيتا كاروتين في الجزر تتحول في الجسم إلى فيتامين (أ) الذي يساعد في الحفاظ على حدة البصر ويعزز مناعة الجسم كما أن الليكوبين في البندورة تساعد على تخفيض خطر الإصابة بسرطان الرئة والبروستات والمعدة.

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