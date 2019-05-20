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سر النظام الغذائي في العصور الوسطى

| وكالات

الثلاثاء, 21-05-2019

تمكن علماء جامعة بريستول البريطانية من تحديد النظام الغذائي للمزارعين في القرون الوسطى، الذين لم يكن يعرف عن نمط حياتهم إلا القليل. وأجرى الباحثون تحليلاً كيميائياً للمواد العضوية التي التصقت بجدران الأواني الفخارية وعظام الحيوانات التي عثر عليها خلال عمليات الحفر في ويست كوتون إحدى أقدم قرى القرون الوسطى في نورثهامبتونشاير واتضح للباحثين أن الحليب ومشتقاته واللحوم (لحم البقر والغنم) وكذلك الخضراوات مثل البصل والملفوف، كانت الغذاء الأساسي للمزارعين.
ووفقاً لبعض المدونات التاريخية، كان المزارعون في القرون الوسطى يتناولون اللحوم والأسماك ومشتقات الحليب والفواكه والخضراوات، ولكن لم تكن هناك أدلة ملموسة تثبت هذا.
ووفقاً للعلماء، النظام الغذائي للناس البسطاء في تلك الفترة له أهمية أساسية لتحديد نمط حياتهم. لأن العلماء يعرفون الكثير عن النظام الغذائي الخاص بالنبلاء ورجال الكنيسة في تلك الفترة.

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