رباعي القمة بالليغا يحافظ على مواقعه وخيتافي يعود إلى أوروبا … خسارة الإنتر وتعادل أتلانتا يؤجلان الحسم

في إسبانيا أنهى قطبا الليغا مبارياتهما على وجه مزعج فخسر الريال على أرضه أمام بيتيس بثنائية وعاد البرشا من الباسك بالتعادل مع إيبار بهدفين لمثلهما وبالعموم أنهى الكبار الموسم على شاكلة الموسم السابق فاحتل البرشا والأتلتي والريال وفالنسيا المراكز الأربعة الأولى ليمثلوا إسبانيا بدوري الأبطال الموسم القادم ودخل خيتافي وإسبانيول على خط اليوروباليغ برفقة إشبيلية الذي مثل بلاد الثيران فيها بالموسم الماضي وعاد هويسكا ورايو فاليكانو أدراجهما إلى الدرجة الثانية برفقة جيرونا الذي قضى موسمين في الأضواء.

وفي إيطاليا تأجل حسم بطاقات المسابقتين القاريتين إلى الجولة الأخيرة عقب خسارة إنتر القاسية أمام نابولي وتعادل أتلانتا مع اليوفي ليتقدم ممثل برغامو بثبات نحو مشاركة تاريخية بدوري الأبطال وحافظ ميلان على حظوظه بفوزه على فرزينوني بثنائية، على حين أصبح روما خارج الشامبيونز عملياً بتعادله على أرض ساسولو، وعلى الجبهة المقابلة عزز أودينيزي آماله بالبقاء وحافظ إيمبولي على حظوظه وسيدخل الجولة الأخيرة منافساً للأول ولجنوا على المقعد الثالث للمغادرين.

جدارة النيرازوري

هو النيرازوري الصغير (أتلانتا) الذي يقدم موسماً تاريخياً على الصعد كافة، فعلى الرغم من خسارته نهائي كأس إيطاليا قبل أيام قليلة إلا أنه حافظ على حظوظه ببطاقة الشامبيونز للمرة الأولى في تاريخه عقب تعادله على أرض البطل يوفنتوس فكان أن حرمه من الفوز في ثلاث مواجهات جمعتهما هذا الموسم، فتعادلا بالدور الأول 2/2 وكان أتلانتا المتقدم بالنتيجة يومها مثلما فعل أمس الأول وبينهما هزمه بثلاثية نظيفة ضمن مسابقة الكأس، ليؤكد ممثل برغامو أحقيته بمركز يؤهله لتمثيل الكالشيو في دوري الأبطال حيث بات بحاجة للفوز على ساسولو بالجولة الأخيرة لتحقيق هذا الحلم.

التعادل السادس لليوفي هذا الموسم (كلها بأهداف) نصفها بملعبه هو الثالث خلال 4 جولات أخيرة دون فوز وهي السلسلة الأطول دون أي انتصار منذ عام 2012 عندما تعادل في 4 مباريات متتالية، وهو التعادل الرابع لأتلانتا خارج أرضه وقد فرض التعادل على أرض اليوفي وإنتر وروما وميلان، وبه وصل إلى المباراة الثانية عشر من دون هزيمة.

لا مكان للتخاذل

وفي ملعب سان باولو خاض نابولي مباراة للذكرى أمام إنتر على الرغم من أنه ضمن الوصافة ليوجه ضربة موجعة للنيرازوري برباعية مقابل هدف في سعي الأخير لضمان عودته إلى الشامبيونز وبات بحاجة إلى الفوز بالجولة الأخيرة ليكون رابع ممثلي الكالشيو فيها، فوز نابولي الرابع على التوالي حمل الرقم 13 بملعبه والسادس الذي يسجل فيه لاعبوه أربعة أهداف على الأقل، وهو الفوز الأعلى لأحد الفريقين بمواجهة بعضهما خلال الألفية الثالثة، علماً أن نابولي فاز مرتين بثلاثية نظيفة خلال الفترة ذاتها، أما إنتر فقد تلقى خسارته السابعة خارج جوزيبي مياتزا والثانية بهذه النتيجة بعد الخسارة من أتلانتا علماً أن هزائمه السبع الأخرى هذا الموسم كانت بفارق هدف وهي الأولى بعد 7 جولات.

ولم يفوت ميلان فرصة استضافته لفرزينوني ليخرج فائزاً بثنائية مسجلاً فوزه الثالث على التوالي والثاني عشر على أرض سان سيرو وقد سجل لاعبوه هدفين على الأقل في 15 مباراة خرج منها فائزاً وهي المرة السادسة التي يتفوق خلالها بفارق هدفين أو أكثر، وبالتالي حافظ على حظوظه الأقل للعودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013/2014 وهو خاض منافسات اليوروباليغ في الموسمين الفائتين.

حلاوة روح

وبعيداً عن هموم الكبار أحيا إيمبولي آماله بالبقاء موسماً ثانياً بالسييراA بفوزه العريض على تورينو ليضعه على أبواب الخروج بوفاض خال من الكعكة الأوروبية وبات إيمبولي الذي عاد بالموسم الماضي فقط إلى الأضواء على بعد فوز من تثبيت مكانه في الأضواء علماً أنه حقق فوزه الأعلى هذا الموسم والتاسع على أرضه والثالث على التوالي وبه غادر مثلث الهبوط مبدئياً للمرة الأولى منذ الجولة 31، أما تورينو فقد مني بهزيمته الأقسى هذا الموسم وهي السابعة في سجله (أي أقل من خمسة أندية تتقدمه على الجدول) والثانية فقط خارج ملعبه والأولى بعد ثماني جولات.

وعلى الصعيد ذاته حقق أودينيزي فوزاً مهماً على سبال وهو الثاني على التوالي والثامن بأرضه مسجلاً 3 أهداف للمرة الثالثة ليصبح على بعد تعادل من البقاء بالسييراA للموسم العشرين على التوالي، وأدرك جنوا تعادلاً متأخراً أمام ضيفه كالياري ليفشل بتسجيل الفوز في 9 جولات أخيرة مسجلاً تعادله الثامن بملعبه فتراجع إلى المركز الثامن عشر ليصبح مهدداً بمغادرة الأضواء بعد 12 موسماً.

النتائج المسجلة – الإيطالي 37

• يوفنتوس * أتلانتا 1/1 للأول ماندزوكيتش (80) وللثاني إيلشيتش (33).

• نابولي * إنتر ميلانو 4/1 للفائز زيلنسكي (16) ميريتينز (61) رويز (71 و78) وللخاسر إيكاردي (81 من جزاء).

• ميلان * فرزينوني 2/صفر بياتيك (57) سوسو (66).

• ساسولو * روما صفر/صفر.

• إيمبولي * تورينو 4/1 للفائز أكوا (27) أوركو (65) دي لورينزو (70) كابوتو (89) وللخاسر فالكي (56).

• أودينيزي * سبال 3/2 للفائز كايتانو (6) أوكاكا (31 و35) وللخاسر بيتانيا (53) فالوني (59).

• جنوا * كالياري 1/1 للأول كلايشتو (89 من جزاء) وللثاني بافوليتي (40).

• كييفو فيرونا * سامبدوريا صفر/صفر.

• بارما * فيورنتينا 1/صفر جيرسون (80 بمرماه).

• لازيو * بولونيا (أمس).

بانوراما إيطالية

• 4 تعادلات نصفها سلبي مقابل 5 انتصارات كلها لأصحاب الأرض فشهدت الجولة 19 هدفاً قبل مباراة الأمس وجاء هدف بالنيران الصديقة وهدفان من علامة الجزاء وأهدر كيانو (فرزينوني) ركلة ثالثة.

• 31 مرة أشهر الحكام اللون الأصفر منها 8 مرات في مباراة أودينيزي * سبال مقابل صفراء واحدة في مباراتي ميلان * فرزينوني وبارما * فيورنتينا، وحضر اللون الأحمر في 3 مناسبات فطرد برنالاديسكي (يوفنتوس) وباربا (كييفو) وبيتزيلا (جنوا) بالحمراء المباشرة.

• احتفظ كوالياريللا بصدارة الهدافين برصيد 26 هدفاً وصعد بياتيك ليشارك زاباتا المركز الثاني بـ22 هدفاً يليهما رونالدو بـ21 ثم ميليك رابعاً بـ17 هدفاً.

وداع مخز

في إسبانيا ودع الريال الموسم بخسارة جديدة وهذه المرة على أرضه أمام ريال بيتيس بثنائية متلقياً خسارته الرابعة خلال 12 جولة تحت قيادة مدربه العائد زيدان وهي الخسارة الخامسة في برنابيه هذا الموسم والثانية بهذه النتيجة بعد ثنائية سوسيداد، وهي الحصيلة الأسوأ للنادي الملكي خلال 20 موسماً أخيرة حيث منى بهذا الكم من الهزائم في موسم 1998/1999، أما بيتيس الذي خاض مباراة للذكرى فقد اختتم موسمه على الوجه الأمثل مسجلاً فوزه السادس خارج فيامارين ومحققاً الفوز على أرض البرشا والريال في عقر داريهما في حالة استثنائية بتاريخ مشاركاته بالليغا.

بدوره كان البطل برشلونة في طريقه للخسارة لولا تألق قائده ميسي الذي سجل ثنائية خلال دقيقتين فقط قاد بها فريقه إلى التعادل ومعززاً صدارته للهدافين ليتوج هدافاً للدوري للمرة السادسة بتاريخه ومتجهاً نحو جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة السادسة أيضاً، تعادل البرشا هو السادس خارج نيوكامب والثالث بهذه النتيجة ويحسب لإيبار الذي لم يسبق له الفوز على برشلونة أنه نال النقطة الأولى أمام البطل للمرة الأولى في مواسمه الخمسة الأخيرة بالليغا وهو الذي سجل بمرمى الكاتالوني للمرة الأولى خلالها بملعب إيبورا.

النتائج الكاملة – الإسباني 38

إيبار * برشلونة 2/2، ليفانتي * أتلتيكو مدريد 2/2، ريال مدريد * بيتيس صفر/2، بلد الوليد * فالنسيا صفر/2، خيتافي * فياريال 2/2، إشبيلية * بلباو 2/صفر، إسبانيول * سوسيداد 2/صفر، سلتا فيغو * رايو فاليكانو 2/2، ألافيس * جيرونا 2/1، هويسكا * ليغانيس 2/1.

حصيلة إسبانية

• هدفان كانا القاسم المشترك في مباريات الجولة الختامية التي شهدت 4 تعادلات كلها بنتيجة 2/2 مقابل 6 انتصارات سجل فيها الفائز هدفين ومنها 4 لأصحاب الأرض فشهدت بالمجمل 30 هدفاً وجاء هدفان من علامة الجزاء وهدف بالخطأ.

• 46 بطاقة صفراء شهدتها الجولة منها واحدة فقط في مباراة هويسكا * ليغانيس مقابل 8 صفراوات في مباراة إيبار * برشلونة ووحده لاعب الأتلتي أنخيل كوريا خرج مطروداً بالحمراء المباشرة.

• توج ميسي هدافاً للموسم برصيد 36 هدفاً يليه زميله لويس سواريز وكريم بنزيمة بـ21 هدفاً وجاء اسباس خونكال ثالثاً بـ20 هدفاً وكريستيلن ستواني بـ19 يليه وسام بن يدر بـ18 ثم بورغيس إيغليسياس بـ17 هدفاً.