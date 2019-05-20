الفاصلة.. قصتها قصة

تتسارع الأخبار الخاصة بالمباراة الفاصلة المرتقبة بين الجزيرة والحرية وتتواصل ردات الفعل والمواقف الساخنة حولها، حيث كشف رئيس نادي الجزيرة عبد الناصر كركو في معلومات خاصة لـ«الوطن» أن ناديه قدم كتاب اعتراض لاتحاد كرة القدم بيّن فيه الظلم الذي طال ناديه بعد إلغاء مباركة صعوده للدوري الممتاز، والتعويض عنها بلعب مباراة فاصلة مع الحرية في الأسبوع الأخير من شهر حزيران القادم.

وأوضح الكركو أن اتحاد اللعبة لم يبت بالرد بعد رغم مضي عشرة أيام على اعتراضه ما اضطره شخصيا للاتصال برئيس الاتحاد فادي دباس الذي وعده بالرد قريباً، رغم أن كل التوقعات بهذا الخصوص تشير إلى رد سلبي من اتحاد اللعبة على الاعتراض الجزراوي!

وأعلن الكركو أن موافقة ناديه على خوض المباراة الفاصلة أو الاعتذار عنها لن يقرره هو ولا إدارة النادي بمفردها، بل ستقرر اليوم من خلال الاجتماع الموسع الذي دعت إليه إدارة النادي الجمعية العمومية وشريحة واسعة من خبرات وجماهير الجزيرة وهم جميعا سيقولون كلمتهم الحاسمة بهذا الأمر، وفي حال تمت الموافقة الجماعية وقررنا الحضور لملعب الجلاء في دمشق يوم 24 حزيران المقبل بفريقنا الذي سندعمه بكادر تدريبي أوسع وأرفع وسيكون ضمن الكادر المدرب زوبع يونس الذي قاد الفريق في التجمع النهائي المؤهل للدوري الممتاز وقد أثبت علو كعبه في المباريات الثلاث التي لعبناها هناك، وليس سراً أن خوضنا للمباراة الفاصلة سيكلف نادي الجزيرة ملايين الليرات جراء التعاقدات التي سيبرمها من جديد مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم رسميا مع ختام مباريات تجمع دمشق!

وفي الطرف الآخر نادي الحرية، فإن الاستعدادات تجري للمباراة الفاصلة على قدم وساق وفق ما يتمناه جهازه التدريبي الذي أصر على إجراء التدريبات بشكل يومي وهي لم تنقطع في شهر رمضان المبارك، حيث يقود المدرب محمد إسطنبلي تدريبات فريقه في ملعب النادي العرباوي في الساعة الخامسة والنصف من عصر كل يوم وهو أكد نيته في خوض ثلاث مباريات تجريبية مع فرق من الدوري الممتاز تأهلت إلى نصف نهائي الكأس وأيضاً مع منتخب الشباب والأولمبي، وأشار الإسطنبلي عبر هاتفه النقال في حديث خاص لـ«الوطن» مساء أمس إلى أن قناعاته الأكيدة أن الجزيرة سيلعب المباراة الفاصلة وهو سيقاتل لكسبها لكننا سنقول له رأينا في أرض الملعب.

ولمزيد من الإيضاحات حول ورقة إعداد الحرية لمباراة الهم والاهتمام فقد كشف لـ«الوطن» أيضاً مدرب حراس الفريق الأخضر نذيز طاهر عن نية ناديه بإقامة معسكر تدريبي للفريق بالعاصمة دمشق قبل موعد المباراة الكبيرة بأيام قليلة، مشيراً إلى إمكانية سفر الحرية الأسبوع القادم إلى حماة للقاء النواعير ودياً إن نجحت الاتصالات الجارية مع الفريق الحموي.

وأضاف الكابتن نذير إن التدريبات الأخيرة لفريقه خلت من عدة أسماء محترفة كانت قد شاركت مع الفريق في تجمع الشام وأبرزهم لاعب الكرامة فهد عودة، وفي كل الأحوال أمور فريقنا بخير وننتظر الفاصلة بشوق وتلهف لأن المباراة ستكون شاهدة حية على قوة العرباوي وأحقيته بنيل بطاقة الصعود الوحيدة إلى الدوري الممتاز!