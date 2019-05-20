ختام متوقع للدوري الألماني بتتويج البايرن وليفاندوفسكي … ليفركوزن للشامبيونز وشتوتغارت لتلافي الهبوط

اختتم الدوري الألماني يوم السبت بتتويج متوقع للبايرن الذي دخل جولة التتويج بحاجة إلى نقطة التعادل ولكنه أرادها احتفالية أمام جماهير إليانز أرينا فكان الفوز المبين على فرانكفورت الذي دخل المباراة مطالباً بالنقاط الثلاث كي ينافس على مقعد مؤهل للشامبيونز ولكنه انقاد لخسارة متوقعة هوت به إلى المركز السابع الذي يضمن له المشاركة في مسابقة اليوروباليغ القادمة من بوابة الأدوار التمهيدية.

تتويج البافاري للمرة السابعة على التوالي والتاسعة والعشرين في تاريخه منها 28 مرة خلال مسمى البوندسليغا ترافق مع تتويج مهاجمه البولندي ليفاندوفسكي هدافاً للدوري برصيد 22 هدفاً، وهذا ليس بجديد على الهداف الأعلى بين أجانب البوندسليغا عبر التاريخ.

البايرن ودورتموند ولايبزيغ وليفركوزن تأهلت للشامبيونزليغ في الموسم القادم بينما تأهلت أندية منشنغلادباخ وفولفسبورغ وفرانكفورت لمسابقة اليوروباليغ، وهبط ناديا نورنبيرغ وهانوفر للدرجة الثانية، على حين سيخوض شتوتغارت مباراة الملحق لتفادي الهبوط أمام يونيون برلين ثالث الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً يومي 23 و27 الجاري.

ويبقى ختام الموسم الكروي الألماني يوم السبت المقبل عندما يتقابل لايبزيغ مع البايرن في نهائي الكأس بداية من التاسعة مساءً، وستقام المباراة على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة برلين بقيادة الحكم توبياس ستيلر.

نتائج الجولة الأخيرة

بايرن ميونيخ * فرانكفورت 5/1، مونشن غلادباخ * دورتموند صفر/2، بريمن * لايبزيغ 2/1، هيرتا برلين * ليفركوزن 1/5، ماينز * هوفنهايم 4/2، فولفسبورغ * أوغسبورغ 8/1، شالكه * شتوتغارت صفر/صفر، فرايبورغ * نورنبيرغ 5/1، دوسلدورف * هانوفر 2/1.

حصاد الموسم

• نقطتان فقط فصلتا البايرن عن دورتموند، ويمكن القول إن دورتموند هو الذي أهدر اللقب قبل أن يفوز به البافاري، ويمكن القول إن خسارة دورتموند أمام ضيفه شالكه قبل ثلاث مراحل من النهاية يوم السابع والعشرين من نيسان الفائت كانت أشبه بالضربة القاضية، علماً أن لاعبي دورتموند استحقوا الإعجاب خلال النصف الأول من الموسم، إذ اختير ماركو ريوس لاعب الشهر في أيلول وتشرين الثاني وكانون الأول، وزميله سانشو في تشرين الأول، بينما اختير لاعب البايرن غوريتسكا في كانون الثاني ولاعب ليفركوزن براندت في شباط، ولاعب بريمن ماكس كروس في آذار وهافيرتس لاعب ليفركوزن في نيسان.

• شهدت مباريات الدوري الـ306 تسجيل 14 حالة هاتريك ووحده الآيسلندي فينبوغاسون لاعب أوغسبورغ اهتدى لذلك مرتين.

• توج البولندي ليفاندوفسكي مهاجم البايرن هدافاً برصيد 22 هدفاً، بواقع هدف بمرمى كل من ماينز وفرايبورغ، وهدفين بمرمى كل من هوفنهايم وشتوتغارت وشالكه ونورنبيرغ وهانوفر وغلادباخ، وأربعة أهداف بمرمى كل من فولفسبورغ ودورتموند، وكما قلنا وصل إلى الهدف 202 ولكنه بعيد جداً عن الهداف التاريخي للدوري غيرد مولر صاحب الـ365 هدفاً، والأهم كما قلنا أنه أضحى الهداف التاريخي للأجانب في الدوري الألماني متجاوزاً البيروفي بيتزارو الذي سجل 196 هدفاً، وحل الكاسير مهاجم دورتموند في المركز الثاني بين الهدافين برصيد 18 هدفاً مقابل 17 هدفاً لماركو ريوس من دورتموند وفيغوررست من فولفسبورغ وهافيرتز من ليفركوزن وكراماريتش من هوفنهايم ولوكايوفيتش من فرانكفورت.

• حاز الحارس المجري بيتر غولاكسي حارس لايبزيغ على جائزة القفاز الذهبي بمحافظته على نظافة شباكه في 16 مباراة.

• الفوز الأعلى في الدوري حققه فولفسبورغ على أوغسبورغ بثمانية أهداف لهدف في الجولة الأخيرة، والمباراة الثانية التي انتهت بفارق سبعة أهداف هي فوز دورتموند على نورنبيرغ بسبعة أهداف نظيفة ضمن المرحلة الخامسة.

• أطول سلسلة من دون خسارة بطلها دورتموند الذي كان فارس الذهاب بخمس عشرة مباراة متتالية مطلع الدوري، بينما أطول سلسلة فوز بطلها بايرن ميونيخ بسبعة انتصارات امتدت من المرحلة الثالثة عشرة عندما فاز على بريمن بهدفين مقابل هدف واحد وحتى المرحلة التاسعة عشرة عندما فاز على شتوتغارت بأربعة أهداف لهدف.

• حافظ دورتموند على ميزة الجماهيرية الأعلى لمبارياته، إذ حضر 81365 متفرجاً في خمس مباريات كانت أمام أوغسبورغ والبايرن وفرايبورغ وغلادباخ وهانوفر وجميعها على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك.

• الهجوم الأقوى بطله البايرن بـ88 هدفاً، بينما الأضعف نورنبيرغ آخر الترتيب بـ26 هدفاً، والدفاع الأقوى بطله لايبزيغ ثالث الدوري بتلقيه 29 هدفاً، والأضعف هانوفر وأوغسبورغ بتلقي كل منهما 71 هدفاً، وبلغة المفاضلة بين التسجيل والقبول نجد أن البايرن هو الأفضل +56، وفي الاتجاه المعاكس نجد نورنبيرغ الأسوأ وحصيلته -42.

• الفريق الأكثر فوزاً هو البايرن بأربع وعشرين مباراة، والأقل نورنبيرغ بثلاث مباريات، والأقل تعرضاً للخسارة البايرن ودورتموند بأربع هزائم والأكثر انقياداً للهزيمة هو هانوفر بثلاث وعشرين مباراة.

• بلغة التعادل نجد أن ليفركوزن هو الأقل تكلماً بأنصاف الحلول بأربع مباريات، والأكثر فرايبورغ وهوفنهايم باثنتي عشرة مباراة.