صاغة يبيعون مجوهرات بعيارات غير صحيحة من دون فاتورة نظامية … جزماتي لـ«الوطن»: 70 بالمئة من الصاغة غير مكلفين بضريبة الدخل

صرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي لـ«الوطن» بأن الجمعية بصدد التعاون مع مديرية مالية دمشق ومحافظة دمشق لإيجاد حل لمحلات الصاغة غير المنتسبة للجمعية والتي في أغلبها غير مكلفة مالياً بضريبة الدخل، وذلك لعدم وجود إحصاء دقيق لعددها، والذي يتوقع أن يكون كبيراً، إضافة إلى أهمية أن تصبح هذه المحلات مكلفة ضريبياً ما يحقق عوائد لخزينة الدولة.

وأوضح جزماتي أن الجمعية سوف تعقد اجتماعات مع مديرية مالية دمشق ومحافظة دمشق للبحث في الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق أصحاب هذه المحلات والذي يتوقع أن حوالي 70 بالمئة منهم غير مكلف بضريبة الدخل المقطوع، ومن ضمنها إمكانية إغلاق المحل الذي لا يقوم بالانتساب وتسديد ضريبة الدخل، منوهاً بأن عدد المسددين للاشتراكات في الجمعية يبلغ قرابة 1200 حرفي، وهؤلاء يشكلون حوالي 500 محل وورشة صياغة، فمن المعروف أن أكثر من حرفي يعملون بمحل واحد.

وفي سياق آخر أشار جزماتي إلى ضرورة مطالبة المواطن بالفاتورة النظامية عند شرائه لأي بضاعة من محلات الصاغة، وذلك لمخالفة عدد من المحلات تقديم فاتورة غير نظامية للشاري، وأحدث المخالفات في هذا الشأن قيام أحد المحلات بإعطاء الزبون فاتورة على كرت للمحل وعند مراجعة الزبون للجمعية تبين أن الفاتورة غير نظامية والمصاغ غير دقيق العيارات، وقد تمت مخالفة الصائغ من الجمعية ومديرية التجارة الداخلية في دمشق، منوهاً بأن الفاتورة النظامية تكون موحدة النموذج وعليها ختم جمعية الصاغة وأي فاتورة غير ذلك غير معترف عليها.

وحذر جزماتي من العروض التي يقدمها بعض الصاغة لبيع الذهب المستعمل بسعر أقل من التسعيرة النظامية لكون هذا الذهب غير معروف المصدر ومن الممكن أن يكون مسروقاً، إضافة إلى أنه يعتبر تهرباً من تسديد ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي للجمعية والمالية.