حركة أمل: للتنسيق مع سورية لإعادة المهجرين

دعا رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني إلى التنسيق مع سورية من أجل عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب.

وأكد الفوعاني في كلمة بالبقاع، أن الجولان العربي السوري أرض محتلة وستعود لا محالة إلى سورية، وذلك وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء.

وشدد الفوعاني على أن ما حققته سورية من إنجازات في مواجهة الإرهاب أفشل مخططات الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وسيمهد الطريق لإسقاط ما تسمى (صفقة القرن) الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه غرد النائب اللبناني اللواء جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «بعد تضييق أميركا على النفط الإيراني وتفجير ناقلات نفط وضرب منشآت نفطية في الخليج، الكل يعلن عدم الرغبة في الحرب، والحرب مصلحة إسرائيلية، لا عربية ولا إيرانية، وقمة خليجية إسلامية كما قبل الحرب على سورية، أين لبنان من كل هذا؟»

وختم بالقول: «على بعض الرؤوس الحامية ألا تخطئ كما أخطأت في سورية».