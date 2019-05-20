أهالي حرستا أعدوا مخططاً تنظيمياً لمدينتهم … إبراهيم: بناء محاضر لمتضرري عيني الفيجة والخضرة وبسيمة

أكد محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أنه سيتم تكليف المؤسسة العامة للإسكان بناء محاضر بسعر التكلفة للمتضررين في الحرم الذي تم تحديده في مناطق عيني الفيجة والخضرة إضافة لبسيمة سواء كان المنزل المتضرر في منطقة مخالفات أم منظمة أم في منطقة استملاك.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح إبراهيم أنه تم تكليف الشركة العامة للدراسات لفرز العقارات وإعداد التنظيم الجديد لهذه المناطق وخلال شهرين سيتم الانتهاء منه. وأكد إبراهيم أن المؤسسة العامة للإسكان ستباشر في البناء فور الانتهاء من المخطط التنظيمي، مشيراً إلى أن هناك دراسة للمنازل المتضررة داخل منطقة الاستملاك تتضمن بأن تتحمل وزارة الموارد المائية تكلفة البناء للمواطنين.

ولفت إبراهيم إلى أنه يمكن في الدراسة التنظيمية للمنطقة مراعاة السياحة الشعبية والمطاعم، موضحاً أنه يمكن تعويض أصحاب المنازل الموجودة ضمن المنطقة التي ستكون سياحية.

كما كشف إبراهيم أن المجتمع الأهلي في حرستا أعد مخططاً تنظيمياً للمدينة وسيتم تقديمه للشركة العامة للدراسات، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك فائدة منه ستتم الاستفادة منه.