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في لقاء الحكومة مع العمال.. القادري: لم تكونوا بعيدين عن العمال كما الآن … خميس: إذا قارنا وضعنا مع دول الجوار فهو مقبول جداً

| محمود الصالح

الثلاثاء, 21-05-2019

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحرب أدت إلى إشغال كثير من المناصب من أشخاص غير كفوئين لذلك، مضيفاً: من يعتقد بوجود حكومة مثالية وشفافة بشكل مطلق فهو واهم طبعاً إذا تمت المقارنة مع سويسرا فسوف يكون واقعنا صعباً.
وبدا اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال ساخناً بحضور الحكومة كما كان متوقعاً.. وخلال الاجتماع أكد خميس أن الحكومة تريد تحسين المعيشة لكن من يعتقد أن لا تحسين إلا بزيادة الرواتب فهذا مجافٍ للحقيقة، مضيفاً: لأنه عندما يكون الواقع الاقتصادي بالبلاد جيداً بمجمله فسوف ينعكس على معيشة المواطن.
وقال رئيس الاتحاد جمال القادري: لم تكن الحكومة بعيدة عن العمال كما هي الآن، مضيفاً: للأسف لدينا غصة كبيرة لأن القضايا العمالية يتم تسويفها بدءاً من قانون العاملين وحتى متممات الرواتب وتثبيت العمال، ومعرباً عن أمنيته أن تتعامل الحكومة بشفافية مع المواطن.
وأعلن وزير النفط علي غانم عن استهلاك 3.28 ملايين لتر بالسعر المدعوم مقابل 382 ألف لتر بالسعر غير المدعوم من البنزين بعد تطبيق نظام الشرائح.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستلام محصول القمح، مشيراً إلى جاهزية الوزارة لدفع تكاليف نقل المحاصيل للفلاحين.

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