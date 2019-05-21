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وفاة الزوج الأقدم في العالم

| وكالات

الأربعاء, 22-05-2019

توفي في اليابان المعمر الذي قضى عمره المديد في الحياة الزوجية المشتركة لفترة تجاوزت 81 عاماً.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن ماساو ماتسوموتو، البالغ من العمر 108 أعوام، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مدينة تاكاماتسو.
وعاش ماساو مع زوجته ماياكو (101 عام) حياة مشتركة بلغت 81 عاماً و201 يوم. ولدى الزوجين اليابانيين 5 بنات و13 حفيداً و25 ابن حفيد.
وحصل الزوجان على المركز الفخري بموسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018 متقدمين على منافسيهما النرويجيين كارلا وغوردرين دولفين بمدة 57 يوماً.

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