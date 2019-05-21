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ملياردير يعد بتسديد ديون الطلاب

| وكالات

الأربعاء, 22-05-2019

وعد الملياردير الأميركي روبرت سميث خلال كلمته أمام الطلاب المتخرجين في الكلية فجأة بأنه سيسدد جميع ديونهم المتراكمة.
وتحدث رجل الأعمال إلى المتخرجين في كلية مورهاوس بمدينة أتلانتا بولاية فيرجينيا ووعد فجأة بأنه سينشئ صندوقاً خيريا لتسديد جميع الديون المتراكمة لطلاب السنة الأخيرة. وقال: «باسم ثمانية أجيال من عائلتي التي عاشت في هذه البلاد، نعتزم ضخ بعض الوقود في حافلتكم».
لم يعرف إلى الآن مبلغ الديون المتراكمة على 396 خريجاً. ولكن يعتقد أنها تعادل عشرات الملايين من الدولارات.
من جانبه وصف ديفيد توماس، عميد الكلية هدية الملياردير بأنها محررة، وقال «عندما يجب تسديد الديون، تكون الإمكانيات محددة. ولكن هذه الهدية تعطيهم الحرية والسير نحو هدفهم وحلمهم».
وقد فرح الطلاب بهذه الهدية واعتبروها، كرماً سخياً لم يسبق لهم أن حصلوا على مثله في حياتهم.

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