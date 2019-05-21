مارادونا يطالب بمقاطعة فيلمه

سخر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا من الفيلم الجديد الذي يتحدث عن حياته وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

وجاء طلب المقاطعة بعد العنوان الذي كتب على ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين وكُتب: «دييغو مارادونا المتمرد والبطل والمحتال والرب» لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة «المحتال».

واعتبر أنه لعب الكرة وحصل على المال من الركض خلفها ولم يكن السبب في الاحتيال على أي شخص، وأنه إذا ما وضعوا هذه الكلمات لجذب الناس فقد سلكوا الطريق الخاطئ.