سلوم حداد: الدراما التركية سيئة فنياً

انتقد الفنان السوري سلوم حداد المسلسلات العربية المشتركة، بين لبنان ومصر وسورية، واصفاً إياها بأنها دون المستوى.

وأكد في مقابلة تلفزيونية أن هذا النوع من المسلسلات دون المستوى فنياً ولكنها تنال إعجاب المشاهدين، كما هو الحال بالمسلسلات التركية التي تتمتع بجماهيرية كبيرة في كل الوطن العربي، «إلا أنها سيئة فنياً».

وأضاف إن الدراما أصبحت تعتمد على الفنان الوسيم وأهملت الموهبة، لافتاً إلى العمل المسرحي للفنانين السوريين هو ما يجعلهم أكثر نجاحاً.