نجم سلة رامي المرجانة: هدفنا الدوري ويعجبني الوثبة وأنا سعيد بالجيش

تسعى سلة رجال نادي الجيش للمحافظة على لقبها الذي حققه الموسم الماضي، ويضم الفريق لاعبين من النخبة، يأتي في مقدمتهم اللاعب رامي مرجانة الذي يعد القائد الناجح للفريق، وأحد أهم الخيارات الهجومية للمدرب، لكن الفريق هذا الموسم لم يكن كما يجب من حيث قوة الأداء والنتائج، فتأثر ببعض الغيابات، ومني بخسارة على أرضه وبين جمهوره أمام الجلاء، فهل سيعود الفريق إلى مستواه وقوته؟

«الوطن» التقت المرجانة وأجرت معه الحوار التالي:

ماذا عن تحضيرات الجيش بعد قرار تأجيل الدوري؟

باشرنا التحضيرات من أسبوع تقريباً، بحمل خفيف على أن يرتفع بالتدرج لحين يعاود الدوري انطلاقته لمباريات مرحلة الإياب، إضافة إلى أنه ينتظرنا استحقاق استكمال الدور الثاني من البطولة الآسيوية، ونحن بانتظار الموعد الرسمي للبطولة ومكانها، الفريق تسير تحضيراته بشكل جيد، وكل شيء على ما يرام.

ما سبب تفاوت مستوى الفريق هذا الموسم من مباراة لأخرى؟

كل فريق لابد أن يمر بمراحل متفاوتة في صعود وهبوط بالمستوى الفني، وهذا شيء طبيعي في عالم الرياضة، والجهاز الفني للفريق يعمل على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت على أداء الفريق فردياً وجماعياً، وسوف يظهر الفريق بصورة مختلفة في المباريات المقبلة.

هل بمقدوركم المحافظة على اللقب؟

هذا الموسم نجحنا في المحافظة على لقب كأس الجمهورية من دون أي خسارة، وهذا إنجاز بحد ذاته، وحالياً نعمل على أهداف كثيرة منها لقب بطولة الدوري، ونسعى للمحافظة عليه، إضافة إلى المشاركة الآسيوية نتمنى أن تفي الإدارة بوعودها حيال التعاقد مع لاعب أجنبي للمشاركة معنا في الدور الثاني من بطولة آسيا.

هل أنت مع قرار تحديد أعمار اللاعبين الجديد؟

أكيد أنا ضد هذا القرار، لأنه لا يوجد بلد في العالم يطبق مثل هذا القرار، الذي ساهم في تراجع مستوى اللاعبين الصغار الذين لم يسعوا إلى تطوير مستواهم لكونهم ضمنوا مشاركتهم، واللاعب الصغير الذي يصل لعمر 24سنة، ولم يفرض نفسه بمستواه المهاري والفني، لن يستفيد ولا يمكن أن يكون لاعباً موهوباً.

من اللاعب الذي ترى فيه بداياتك بكرة السلة؟

بصراحة لم أر اللاعب الصاعد الذي يمتلك موهبة وخامة يمكن أن يتم صقلها وتنميتها، يمكن أن يكون قرار اتحاد السلة بتحديد أعمار اللاعبين هو الذي ساهم في تراجع مستوى اللاعبين الشباب الذين لم يعملوا على أنفسهم بشكل جيد، لأن القرار فرض هؤلاء اللاعبين على مدرب الفريق بطريقة غير فنية.

هل أنت مع وجود اللاعب الأجنبي في مباريات الدوري؟

طبعاً أنا مع وجود اللاعب الأجنبي بمباريات الدوري، لأنه يساعد في رفع مستوى اللاعبين ومباريات الدوري لدرجة كبيرة، والاحتكاك معه من الطبيعي أن يعطينا خبرة كبيرة، لكن وجوده يجب ألا يكون على حساب لاعبي أنديتنا.

أي ناد لفت نظرك من خلال مستواه هذا الموسم؟

فريق الوثبة الذي تأهل لدوري الأضواء هذا الموسم، فقد عمل نتائج إيجابية ومهمة، ولديه جيل مشرق من اللاعبين، الحقيقة كان جهداً متكاملا على كل الصعد.

هل ترغب في العودة لناديك الأم الجلاء الموسم القادم؟

لم أفكر بأي شيء بهذا الخصوص حتى هذا الوقت، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن أي شيء ما دام الموسم ما زال في بداياته، وللأمانة أنا سعيد باللعب مع سلة الجيش.