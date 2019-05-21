ضرار مع الوحدة بالسراء والضراء!

في أول إطلالة إعلامية له هذا الموسم خص بها «الوطن» باح مدرب فريق الوحدة الكابتن ضرار رداوي بالكثير من وجهات نظره حول الحصيلة النهائية التي حصدها فريقه الدمشقي العريق في الدوري الممتاز، فأعلن صراحة أن فريقه لعب كرة قدم جميلة لكن المركز الثالث في لائحة الترتيب لم يكن جيداً وملبياً للطموحات والفريق سيسعى بكل ما عنده للتعويض في مسابقة الكأس، وكان لافتاً اعتذار الكابتن ضرار على الرد لما جاء من تدوينات ورغبات الكثير من جماهير نادي الفتوة التي طالبت عبر صفحات التواصل الاجتماعي من إدارة الفتوة بالتعاقد الفوري بعد نهاية الموسم مع الرداوي لقيادة الفريق الديري في الدوري المقبل بعد استقالة المدرب أحمد عزام، ويفهم اعتذار المدرب الوحداوي عن الرد على مطالب كهذه نيته الضمنية بالبقاء في ملعب الوحدة لموسم آخر وقادمات الأيام القريبة ستؤكد ذلك، وفي كل الأحوال فإن الرداوي المعروف عنه عدم تهافته وحبه للتصريحات خصنا نحن بعناوين عريضة وجمل مقتضبة قالها بالمختصر والمفيد وهذا أهم ما دونه لـ«الوطن».

• أنهينا الدوري بالمركز الثالث، نعم إنه أمر غير جيد.

• دفعنا ثمن التحضير المتأخر بأول مباراتين، وبعدها لعبنا (٢٤) مباراة تعرضنا لخسارة واحدة مع الطليعة وكلنا شاهد ما حصل في مباراة الجيش من ظلم (غير مقصود) وحرمان للاعبين دفعنا ثمنه بمباراة الطليعة.

• لم يشفع لنا تفوقنا على الفرق الأخرى على مستوى الأداء.

• لو امتلكنا الهداف لكان الحسم لمصلحتنا مع احترامي لجميع الفرق، وبالنظر للإحصائيات سترون هداف الفريق لاعب خط وسط (خالد مبيض).

• فرضنا شخصيتنا في جميع المباريات التي خضناها وقدمنا كرة قدم جماعية وكسبنا احترام الجميع.

• الأخطاء موجودة في كرة القدم ونحن جزء من هذه اللعبة.

• المنظومة الدفاعية هي الأفضل بالدوري بحسب الإحصائيات.

• دخلنا جميع المباريات داخل وخارج الديار بدافع الفوز ولَم نفكر لثوان بغير الفوز وهذا يدل على ثقافة اللاعبين.

• لا أريد التحدث عن التحكيم نهائياً.

حصلنا على ضربة جزاء واحدة خلال الدوري وهذا أمر غير جيد لفريق يلعب كرة قدم جماعية ويهاجم دائماً ويخلق العديد من الفرص.

اللاعبون قدموا ما عليهم وأنا أشكرهم جميعاً.

جمهور نادي الوحدة ذوّاق ويحب هذا النوع من كرة القدم، لكن بالنتيجة الجميع يطالب بالنقاط وإحراز اللقب.

• سنقاتل من أجل إحراز لقب الكأس.