ثلاثة أبطال فقط حاضرون في مونديال الشباب بنسخته الثانية والعشرين … غياب مثير لطرفي النسختين الأخيرتين

تنطلق يوم الخميس منافسات النسخة الثانية والعشرين لمونديال الشباب تحت عشرين عاماً على ملاعب بولندا وتستمر حتى الخامس عشر من حزيران (يونيو) القادم بمشاركة 24 منتخباً (ليس بينها أي وافد جديد) يمثلون القارات الخمس بينهم ثلاثة أبطال سبق لهم التتويج بلقب البطولة التي انطلقت قبل 42 عاماً على الأراضي التونسية قبل أن تستقر كثاني مسابقات الفيفا بعد مونديال الكبار ولأنها تخضع لأعمار معينة فقد استقر على إقامتها كل عامين في السنوات الفردية وبدأت البطولة تحت مسمى كأس العالم للشباب تحت 19 عاماً قبل أن يرفع الاتحاد الدولي سن المشاركين فيها إلى العشرين منذ نسخة 2007 وكان قبلها بعشر سنوات رفع عدد منتخبات النهائيات إلى 24 منتخباً بعدما أقيمت النسخ السابقة بـ16 منتخباً.

أبطال وغائبون

ورغم أن البطولة لم تخضع لمنطق الكبار منذ انطلاقتها فإنها شهدت هيمنة لاتينية قبل أن تسترد أوروبا بعضاً من سمعتها إلا أن السيطرة بقيت بحوزة عملاقي أميركا الجنوبية (الأرجنتين والبرازيل) بواقع 11 لقباً ولذلك عندما يغيب أحدهما يعتبر أمراً عظيماً وهاهي النسخة القادمة تحمل غياباً لراقصي السامبا للمرة الثانية على التوالي على غير العادة وهم الذين سبق لهم الظفر بخمسة ألقاب وخاضوا النهائي في أربع مناسبات أخرى آخرها في مشاركتهم الأخيرة عام 2015، والطريف أنه شريكهم بالنهائي يومها (منتخب صربيا) غاب عن النسختين التاليتين، والأغرب أن طرفي نهائي 2017 غائبان أيضاً حيث أخفق منتخب إنكلترا ببلوغ نهائيات أوروبا عام 2018 على حين حل نظيره الفنزويلي سادساً في بطولة أميركا الجنوبية 2019 وراء المنتخب البرازيلي صاحب الأمجاد الغابرة في البطولة، حيث ظهر في 18 نسخة سابقة (غاب عن 1979 و2013 و2017) وخاض أكبر عدد من المباريات في النهائيات.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني لائحة الفائزين بستة ألقاب على حين فازت البرتغال بالكأس مرتين ومثلها صربيا التي توجت 1987 تحت راية يوغسلافيا و2015 باسم صربيا، وفاز باللقب مرة واحدة كل من الاتحاد السوفييتي وألمانيا (الغربية) وغانا وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا، وبالمجموع فقد فازت أميركا الجنوبية بـ11 لقباً مقابل 9 لأوروبا ولقب واحد للقارة السمراء.

منتخبات 2019

24 منتخباً ستشارك في البطولة التي تستضيفها 6 مدن منها 6 منتخبات أوروبية و4 من قارات أميركا الشمالية والوسطى وآسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا وقسمت المنتخبات على ست مجموعات تخوض الدور الأول بين 23 و31 أيار (مايو) ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى ثمن النهائي الذي يبدأ في الثاني من حزيران إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، ويقام ربع النهائي يومي 7 و8 حزيران ونصف النهائي يوم 11 منه على أن يقام النهائي في ملعب فيدزيفيا بمدينة لودز الذي يتسع لقرابة 18000 متفرج يوم 15 حزيران، وهنا المجموعات الست:

• المجموعة الأولى: بولندا، كولومبيا، السنغال، تاهيتي.

• المجموعة الثانية: المكسيك، اليابان، إيطاليا، الإكوادور.

• المجموعة الثالثة: الأورغواي، نيوزيلندا، الهندوراس، النرويج.

• المجموعة الرابعة: نيجيريا، أميركا، قطر، أوكرانيا.

• المجموعة الخامسة: فرنسا، مالي، السعودية، بنما.

• المجموعة السادسة: الأرجنتين، البرتغال، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا.

مشاركات

• بغياب البرازيل صاحب الأرقام القياسية ستشارك منتخبات الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة للمرة السابعة عشرة، ويتصدر الألبيسيليستي المشهد بـ6 ألقاب بداية بجيل مارادونا ودياز (1979) وآخرها بجيل أغويرو ودي ماريا (2007) ومروراً بأجيال ريكيلمي وإيمار (1997) وتيفيز (2001) وميسي (2005)، وخسر النهائي مرة سابعة عام 1983 وخاض 78 مباراة حقق خلالها 53 فوزاً، على حين خسر التريكولور النهائي مرة وحل ثالثاً مرة أخرى أما أفضل نتائج أبناء العم سام فكانت الحلول بالمركز الرابع عام 1989.

• البرتغال ثاني الأبطال الحاضرين وسبق لها المشاركة 11 مرة وتوجت باللقب 1989 و1991 وحلت وصيفة 2011 وثالثة عام 1995 وتشارك للمرة الخامسة على التوالي، أما البطل الأخير الحاضر في بولندا فهو المنتخب الفرنسي حامل اللقب عام 2013 ويشارك للمرة السابعة منها 4 مرات في النسخ الخمس الأخيرة وسبق له الحلول رابعاً في 2011.

• يقتصر حضور العرب على الثنائي الآسيوي (السعودية وقطر) والأولى تشارك للمرة التاسعة من دون أن تبلغ نصف النهائي، أما الثانية فقد سبق لها الحلول بالوصافة عام 1981 وهي مشاركتها الرابعة فقط، على حين تواصل غياب عرب إفريقيا منذ ظهور مصر في مونديال 2013.

• يعد منتخب الأورغواي من أكثر المنتخبات مشاركة من دون الوصول إلى اللقب حيث سبق له الظهور في 15 مناسبة وقد خسر النهائي في مناسبتين (1997 و2013) وحل ثالثاً مرة ورابعاً 3 مرات آخرها في نسخة 2017.